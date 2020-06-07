Gazimağusa Limanı’nda beyan edilmemiş mallara işlem yapan gümrük çalışanları darp edildiHüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda beyan dışı mallara işlem yapan gümrük çalışanları darp edildi. Gümrük çalışanlarının önce sözlü, ardından fiziksel saldırıya uğradığı belirtildi.

Olayın polise bildirildiği açıklanırken, Gümrük Çalışanları Sendikası’nda örgütlü çalışanlar geçtiğimiz Cuma günü 2 saatlik eylem yaptı. Gümrük çalışanları eylem kapsamında 12.30-14.30 saatleri arasında iş bıraktı.

Eylem sırasında GÜÇ-SEN Yönetim Kurulu adına basına açıklama yapan Hüseyin Müezzin, olaya karışanlar ve gümrük memurlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem başlatılması için Maliye Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Müezzin, 5 Haziran tarihinde Mağusa Limanı’nda Toros gemisinin tahliyesi esnasında görevli gümrük çalışanlarının görevleri başındayken beyan dışı mal tespit etmeleri nedeni ile bu mallara el koymak istediklerini söyledi. Müezzin, bu esnada çalışanların önce sözlü, sonra fiziki saldırıya uğrayıp darp edildiklerini kaydetti.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi çalışanlarının bir süreden beri açık hedef haline getirildiğinin altını çizen Müezzin, yaşanan bu olayın gümrük camiasının ne kadar zor şartlarda çalıştığını, pandemi döneminin en başından beri görevinin başında olan, devletin gelirlerinin yarısını toplayan bu camianın şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini açıkladı.