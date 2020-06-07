‘Tatar da istedi’

Kuzey Kıbrıs’ta önceki gün Alevkayası ile Beyköy arasında çıkan yangın için Güney Kıbrıs’tan yardım talep edilmesi dünkü Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia gazetesi “Halefka’daki Yangına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Hava Araçları – Bu Sefer Tatar Da İstedi” başlığı altında verdiği haberinde, Alevkayası (Halefka) ile Beyköy arasında çıkan orman yangınına Güney Kıbrıs’tan talep edilen yangın söndürme hava araçlarıyla da müdahale edilmesini ayrıntıyla verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konuya ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak yardım talebinde bulunduğunu ve bu talebe hemen karşılık verildiğini ifade etti.

Kusios, Anastasiadis’in ayrıca, gerekmesi halinde kullanılmak üzere üç yangın söndürme kara aracının da hazır bulunması talimatı verdiğini vurguladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’tan gelen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin yangına müdahalede bulunduğu belirtilirken, KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise, yardım talebinin ilk önce Başbakan Ersin Tatar tarafından Akıncı’ya iletildiğinin duyuruldu da aktarıldı.

Gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “işbirliğinin önemli ve gerekli olduğu” şeklindeki sözlerini de okuyucuya aktardı.