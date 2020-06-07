Savunma Bakanı silahıyla katıldı

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Yunan Alayı’nın (ELDİK) birlikte gerçekleştirdiği ‘Nikitis-Dimitra 2020’ adlı tatbikata hava, kara ve deniz birliklerinin katıldığı açıklandı.

Tatbikata Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in de ayağında botları, üzerinde kamuflajlı kıyafeti ve silahı ile bizzat katıldığına dikkat çekildi.

Politis gazetesi “Silahıyla Birlikte Savunma Bakanı Da… Milli Muhafız Ordusu ve ELDİK’in ‘Nikitis-Dimitra 2020’ tatbikatına Katıldı” başlıklı haberinde Angelidis’in, RMMO-ELDİK ortak tatbikatını izlemekle kalmadığını, son aşamasına, muvazzaflarla birlikte bizzat iştirak ettiğini yazdı.

Gazete, tatbikata katılan RMMO mensuplarının Politis’e, Angelidis’in tatbikat senaryosunu harfiyen takip ederek yürüyüşe ve ardından gerçekleştirilen atışlara bizzat katıldığını ancak hem güvenlik gerekçeleriyle hem de halkla ilişkiler yaptığı izlenimi vermemek için, fotoğraf çekilmesini istemediğini söylediklerini yazdı.

Savaş şartlarında tatbikat

Habere göre askerî kaynaklar, muvazzaf askerlerin gerçek şartlarda egzersiz yapıyor olması nedeniyle tatbikatın önemli olduğuna vurgu yaptı; bu yıl 5’incisi icra edilen “Nikitis-Dimitra’da, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyuldu, seferiler katılmadı.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, RMMO ve ELDİK birliklerinin katılımıyla 1-5 Haziran döneminde hava, deniz ve karada icra edilen tatbikatta, gerek gece gerek gündüz şartlarında birliklerin harekât sırasında hayat idame, lojistik destek, düşmanın ani baskınına tepki, kombine ve disiplinlerarası harekât kabiliyetinin denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca; bütün egzersizlerin, personelin gerçekçi şartlarda eğitimi için düşman kuvvetlerin görüntülenmesiyle “çift etkili” uygulandığı da kaydedildi.