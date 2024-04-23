‘Başka kabul yok’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 7’sinin mültecilerden oluştuğunu ve başka mülteci kabul etme imkanlarının bulunmadığını ifade etti.

Politis gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Alman medya kuruluşu RND’ye verdiği röportajda, Güney Kıbrıs’ın büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve başka mülteci kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis; Kıbrıs’ın bir ada ülkesi olduğunu ve bu sebepten ötürü gelen sığınmacıların kaldıklarını belirterek nüfusun yüzde 7’sinin mültecilerden oluştuğunu ifade etti.

“Artık en üst seviyedeyiz, başka Suriyeli mülteci kabul edemeyiz” şeklinde konuşan Hristodulidis, “bu durumun bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini, bu sorunla başa çıkmalarının mümkün olmadığını, bu sebepten ötürü de AB’den yardım talep ederek, sığınma başvurularının incelenmesini erteleme kararı aldıklarını” sözlerine ekledi.

KKTC’den kaçak mülteci konusu

Gazete ayrıca, KKTC’den Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a mülteci geçişlerine ilişkin bir habere manşetinden yer verdi.

“Yeşil Hattaki Kara Deliklerden Mülteci Kaçırma Çetesi” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, insan kaçakçılığı çetelerinin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a, Yeşil Hattaki boşluklardan faydalanarak mülteci götürdüklerini yazdı.

Gazete, KKTC'deki bazı kişilerin insan ticareti yaptığını savunarak, bu kişilerce, 8-12 kişilik gruplarla sınıra getirilen mültecilerin, gece geç saatlerde Güney Kıbrıs’a geçirildiğini, sınırı geçen mültecileri ise tacirlerin Güney Kıbrıs’taki ortaklarının karşılayarak, çeşitli şehirlere dağılmalarını sağladıklarını öne sürdü.