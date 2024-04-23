Bayramlarını kutladı

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret eden ilkokul öğrencilerini kabul etti.

6 ilçeden 15 ilkokul öğrencisinin yer aldığı heyete Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan eşlik etti.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gelen çocukların ve gençlerin en değerli ziyaretçiler olduğunu vurgulayarak, çocukların bayramını kutladı.

Bu bayramın hem çocuk hem de milli egemenlik bayramı olduğunu anımsatan Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı neden çocuklara hediye ettiği üzerine öğrencilerle sohbet etti.

Zorba: Atatürk çok mutlu olurdu

Öte yandan Feyzioğlu, bir 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu bir öğrenciye devretti.

Feyzioğlu’nun koltuğuna oturan Çayırova İlkokulu’ndan Sevda Zorba 23 Nisan’ı onlara armağan eden Atatürk’e teşekkür etti. Zorba, “Atatürk bugünleri görseydi, eminim çok mutlu olurdu” dedi.