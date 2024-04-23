Nesilleri devam edecek

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Lera, kurtarıcısı Mehmet Kayıkçı tarafından 10 Nisan’da denize uğurlandı.

Aynı ağdan kurtarılan Şanslı 1 ve Şanslı 2 isimli iki deniz kaplumbağası ise geçtiğimiz hafta sonu Merit Royal & Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında düzenlenen salım etkinliği ile Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve Aleksandra Nikulina tarafından doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Oldukça ilgi gören etkinliğe Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar ve hayvan severler katıldı.

Kara uyarılarda bulundu

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, nesillerinin devamlılığı için deniz kaplumbağalarının çiftleşme dönemlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kara, Nisan ve Mayıs aylarının ergin deniz kaplumbağaları için çiftleşme dönemi olduğunu ve bu dönemde deniz kaplumbağalarının sığ denizlere geldiğini belirterek, vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Kara, “Çiftleşmenin sığ denizlerde gerçekleşmesinden dolayı özellikle sürat tekneleri gibi motorlu deniz aracı kullanan bireylerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Deniz kaplumbağalarının zarar görmesini engellemek için sığ yerlerde belirlenen hız sınırının aşılmaması, darbeleri önlemek için tekne pervanelerine koruma kılıfı takılması alınabilecek önlemler arasında yer alıyor” dedi.

Boğulma nedeni ile Merkeze ulaştırılan 5 – 8 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağalarının sağlıklarına kavuşarak yuvalarına dönmelerinden duyduğu mutluluğu dile getiren Silem Sargın Kara, “Havaların ve deniz suyu sıcaklığının artışı ile tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarını özgürlüklerine kavuşturmaya başladık. Her zaman dediğimiz gibi bu sürecin başı, yaralı deniz kaplumbağalarının fark edildiği andır. Özellikle balıkçı dostlarımızın denizlerdeki gözlemleri ve hassasiyeti sayesinde pek çok yaralı deniz kaplumbağasını iyileştirme fırsatı bulabiliyoruz. Bir kez daha kendilerine teşekkür ederim” dedi.

