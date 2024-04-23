Çocuklar doyasıya eğlendi

Ergün YAHAT

Gazimağusa Belediyesi ile Piyale Paşa Mahallesi Muhtarlığı’nın ortaklaşa düzenlediği "Piyale Paşa Mahallesi 2. Çocuk Festivali" yapıldı.

Açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sabah saatlerinde başlayan festivale bazı bakanlar da katıldı.

Festivalin başlangıcında yapılan açılış konuşmalarının ardından çocuklar için zumba dans etkinliği, el baskısı ve yüz boyama, torba yarışı, ip çekme, yumurta yarışı gibi çocukların birlikte katılım göstererek eğlendiği yarışma ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalde ayrıca, ülkenin sevilen tiyatro oyuncusu İzel Seylani ve ekibinin sunduğu gölge oyunu Hacivat ile Karagöz büyük beğeni topladı.

