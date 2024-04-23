Rum yanlısı tutumunuzdan vazgeçiniz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Annan Planı ile ilgili referandumun 20’nci yıl dönümünde Rum tarafını çözüm karşıtı, hâkimiyetçi ve bağnaz tutumundan vazgeçmeye davet ederken, BM, AB ve ABD ile diğer güçlere verdikleri sözleri yerine getirmeleri, Kıbrıs konusunda ayrımcı ve Rum yanlısı tutumlarına son vermeleri çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmek amacıyla hazırlanan Annan Planı’nın 24 Nisan 2004 tarihinde referanduma sunulmasının üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsattı.

Türk tarafının referandumda “evet” derken, hakimiyetçi zihniyeti ile çözüm karşıtı tutumunu sürdüren Rum tarafının ‘hayır’ diyerek çözüm çabalarını bir kez daha engellediğini kaydeden Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Dönemin, AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Gunter Verheugen önceki gün yaptığı açıklamada AB’nin Rum Yönetimi tarafından ‘aldatıldığını’ söylerken, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan da referandumdan hemen sonra ‘Rum tarafının çözümü engellediğini’ belirtmişti. Bu itiraflar ve açıklamalar karşısında, BM, AB ve ABD ile diğer güçlerin gerçek tutumlarını bir kez daha ortaya koymak için referandum sürecinde yaşananları yeniden hatırlatmak gerekir.

Annan Planı ile ilgili referandum sürecinde başta BM ile AB ve ABD olmak üzere diğer güçler ‘hayır diyen taraf cezalandırılacak, evet diyen taraf ödüllendirilecek’ sözünü veriyordu. Ama ne var ki; ‘hayır’ diyen Rum tarafı haksız ve tek yanlı bir şekilde AB üyeliğine kabul edilerek ödüllendirilmiş, ‘evet’ diyen Türk tarafı cezalandırılmıştır”

“Çözüm önerimizden geri adım atmayacağız”

Rum- Yunan ikilisi ile destekçilerinin ‘Kıbrıs’ta sıfır asker, sıfır garanti’ söylemiyle Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı, devlet ile egemenliği yok etmeyi hedefleyen federal temele dayalı bir çözüm şeklini dayatmaya çalıştığını söyleyen Tatar, “Bunları kabul etmemiz asla mümkün değildir” dedi.

Tatar, yeni ve milli siyasetin belirlediği yolda azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam ederken, yeni oyunlara, yeni entrikalara ve boş sözler ile vaatlere karşı Kıbrıs Türk halkını uyarma, dikkatli ve uyanık olmasını sağlama ve bu yönde mücadele etmenin görevi olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 09:33