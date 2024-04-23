‘Yapmadım’ diyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki kızına cinsel saldırıda buldunduğu iddiasıyla tutuklanan F.A., dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı hakkında 8 gün ek süre talep ederken, söz hakkı verilen F.A. tüm suçlamaları reddetti. Zanlı, “Ben bir babayım, böyle bir şey asla yapmadım” diyerek kendini savundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlı F.A.’nın, 18 Nisan’da, saat 21.00 ile 22.00 saatleri arasında, Gülseren Bölgesi’ndeki ikametgahı içerisinde, 15 yaşındaki kızının göğüs ve cinsel organını sıktıktan sonra, “bu gece benim olacaksın” dediğini anımsattı. Zanlının, müştekinin sosyal hizmetler görevlileri nezaretinde ifade vermesinin ardından tutuklandığını belirten polis, 20 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

“Babam bana kahve içirdi”

Zanlının, cep telefonunun incelemeye gönderildiğini belirten polis, kızın dün itibarıyla yeniden sorgulandığını ve ilk verdiği ifadedeki olguları tamamen teyit ettiğini belirtti. Polis, kız çocuğunun olay öncesi babasının kendisine kahve içirdiğini ve ağzına hap benzeri cismin geldiğini anlattığını açıkladı. Zanlının eşinin Türkiye’den geleceğini ve ifadesinin temin edileceğini anlatan polis, alınacak olan diğer tanık ifadeleri olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Suçlamaları kabul etmiyor

Mahkemede söz alan zanlı, “Ben bir babayım, 5 tane çocuğum var. 16 yıldır babayım ve böyle bir şey asla yapmadım” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.