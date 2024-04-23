AKEL tepki gösterdi

Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığı tarafından 1974 yılıyla ilgili olarak yayımlanan bir genelgede 1974 darbesine yer verilmemesinin, AKEL partisinin sert tepkisine neden olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili olarak manşetinden ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Eğitim Bakanlığının Albaylar Cuntasının 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yaptığı darbe ile ileri sürülen “Türk işgalinin” 50’inci yılı dolayısıyla okullarda gerçekleştirilmesi gereken etkinliklerle ilgili yayımladığı genelgede, Atina Cuntası ile EOKA B’nin gerçekleştirdiği darbeyle ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmesinin hayal kırıklığı ve öfkeye neden olduğunu yazdı.

Bunun sonucunda birçok etkinlikte 1974 darbesiyle ilgili herhangi bir atıfta bulunulmadığını yazan gazete, haberinin devamında AKEL milletvekili ve partinin eğitim birimi başkanı Hristos Hristofidis’in açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında tarihi olayların kasıtlı, çarpık ve parça parça sunulmasının öğrencilerde tarihsel bilincin geliştirilmesine hiç yardımcı olmadığını belirten Hristofidis, Kıbrıs Rum halkının 50 yıldır ileri sürülen “Türk işgalinden” ötürü acı çektiği iddiasında da bulundu.

Albaylar Cuntasının gerçekleştirdiği darbenin 1974 yılında meydana gelenlerin bir parçası, merkezi unsuru olduğunu belirten Hristofidis “Yunanistan’daki Albaylar Cuntası, EOKA B ve Türkiye’nin ortak planlamasının sonucunun en büyük felaket olduğunu” iddia etti.

1974’teki gibi hoşgörü icraatlarının tekrarlanmasına tahammül etmelerinin söz konusu olmadığını da ifade eden Hristofidis, Eğitim Bakanlığı ile geriye kalan partileri konu hakkında açıklama yapmaya da çağırdı.