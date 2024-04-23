Patron aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Kelepçe Operasyonu’nda ele geçirilen bir kilo hintkeneviriyle ilgili soruşturma sürerken, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen

Nijerya uyruklu Cypriacus Anthony Nzubechi, Onyeka Anthony Omeke ve Onukwube Christian Apeh dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların hem uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahsın, hem de hintkeneviri sattıkları kişilerin arandığı açıklandı. Bu şahısların tespiti için kamera görüntülerinin ve cep telefonlarının incelendiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Nisan 2024 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde şüpheli olduğu tespit edilen Cypriacus Anthony Nzubechi’nin üzerinde arama yapılmak istendiğini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını ve kısa sürede makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonunun cebinde satışa hazır 4 ayrı folyo kağıda sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının Küçük Kaymaklı’da kaldığı adresin tespit edilerek, evde ve çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptıklarını söyledi.

Polis, eve girerken, zanlı Onukwube Christian Apeh’in salonda olduğunu ancak Onyeka Anthony Omeke’nin ise hızlıca odasına giderek, kapıyı kilitlediğini açıkladı.

Pencereden atmaya kalkıştı

Polis, odanın kapısının açılarak içeriye girildiğini, Omeke’nin 29 pakette 30 gram, 30 paket içinde ise 840 gram ağırlığında hintkenevirini pencereden atarken, suçüstü tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, Omeke’nin makul güç kullanılarak tutuklandığını, ayrıca odasında uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan 7 bin 200 TL’nin emare alındığını söyledi.

Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ye ait yatak odasında yapılan aramada da uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 200 TL, 100 gram hintkeneviri ile hassas terazinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

Onukwube Christian Apeh’de uyuşturucu madde tespit edilmediğini söyleyen polis, ancak Girne’de 2022 yılında ele geçirilen bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde meselesinden arandığını aktardı.

14 gram 7 bin TL

Polis, sorgulanan zanlılardan Omeke’nin bir kilo uyuşturucu maddeyi 14 Nisan 2024 tarihinde bir şahıstan aldığını, 14 gramını 7 bin TL’ye sattığını söyledi. Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ninn de Omeke’den 140 gram uyuşturucu alıp, 4 gramını sattığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların uyuşturucu aldıkları şahıs ile sattıkları şahısların aradığını, kamera görüntülerinin ve cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

