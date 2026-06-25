‘Benzeri görülmemiş bir düzeyde’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD'nin bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, ortak değerler ve çıkarların Güney Kıbrıs'la Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis; Güney Kıbrıs'la ABD arasındaki ilişkinin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki istikrar, refah ve barış için ortak vizyon, değer ve çıkar temeline dayanan stratejik bir ilişki olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, ilk Stratejik Diyalog’tan (2024) bu yana iki ülke arasında yaşanan sürece değinerek savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin, eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu söyledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu alandaki iş birliğinin yeni çerçeve ve inisiyatiflerle derinleştirildiğini de belirtti.

Hristodulidis, 2024'te imzalanan İkili Savunma İş birliği Yol Haritası’na işaret ederek, bunun Güney Kıbrıs'la ABD arasında önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyledi.

Nikos Hristodulidis, 2025'te Güney Kıbrıs’ın savunma malzemeleri ve hizmetlerine erişiminin sağlanmasıyla güvenlik alanındaki iş birliğinde yeni başlık açıldığını ifade etti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın ABD’deki askeri akademilere adaylık başvuru yapmaya uygun olduğunu, ayrıca ABD deniz akademisine ilk Kıbrıslının da kabul edildiğini söyledi.

