7 sürücü tutuklandı

Ülkede son bir haftada meydana gelen 51 trafik kazasında 17 kişi yaralanırken, 2 milyon 623 bin 15 TL'lik maddi hasar oluştu. Polis, bir haftada 14 bin 733 sürücüyü denetlerken, suç işlediğini tespit ettiği 2 bin 255 sürücü aleyhine yasal işlem yaptı.

Denetimlerde 254 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı raporda, söz konusu dönemde ülkede 51 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 17 kişinin yaralandığı ve toplam 2 milyon 623 bin 15 TL maddi hasar oluştuğu bildirildi. Kazaların 11’inin yaralanmalı, 40’ının ise hasarlı kaza olduğu kaydedildi.

Kaza nedenleri arasında ilk sırayı hız ihlali aldı. Rapora göre 15 kaza süratli araç kullanımı, 11 kaza dikkatsiz sürüş, 10 kaza kavşakta durmama, 7 kaza yakın takip ve 8 kaza ise diğer nedenlerden kaynaklandı. İlçelere göre dağılımda Lefkoşa’da 17, Gazimağusa’da 15, Girne’de 13, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 2 kaza meydana geldi.

14 bin 733 sürücü kontrol edildi

Haftalık trafik raporuna göre, polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 14 bin 733 sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 255 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 254 araç trafikten men edildi

Aynı dönemde yapılan denetimlerde tespit edilen trafik suçlarının dağılımı da açıklandı. Buna göre en fazla ihlal 615 sürat vakasıyla kaydedildi.

Bunu 215 trafik levha ve işaretlerine uymama, 214 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 124 trafik ışıklarına uymama, 97 muayenesiz araç kullanma ve 69 sigortasız araç kullanma takip etti.

Raporda ayrıca 64 alkollü araç kullanma, 60 emniyet kemeri ihlali, 41 dikkatsiz sürüş, 28 cam filmi ihlali, 27 tehlikeli sürüş, 24 T işletme izinsiz yolcu taşıma, 21 yetersiz ışık kullanımı, 16 sürüş esnasında cep telefonu kullanımı, 13 ehliyetsiz araç kullanımı, 13 B işletme izinsiz taşıma, 5 koruyucu başlıksız motosiklet kullanımı ve 609 diğer trafik suçu bulunduğu belirtildi.

Polis, trafik denetimlerinin sürücü ve yol güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız devam edeceğini açıkladı.