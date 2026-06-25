Adanın iki tarafı da tehlike altında

Rum polisinin yılın ilk yarısında geçen yılın tamamına göre yüzde 130 oranında daha fazla kokain ele geçirildiğini açıklaması, Güney Kıbrıs’taki uyuşturucu trafiğine ilişkin endişeleri artırdı. Larnaka Havalimanı’nda önceki gün temizlik ürünleri şişelerine gizlenmiş 4 kilo sıvı kokainin yakalanmasıyla birlikte gündeme gelen artış, sentetik uyuşturucu türlerindeki yükselişle de dikkat çekti. Yetkililer, adanın iki tarafında da uyuşturucu tehdidinin büyüdüğünü belirtti.

75 kilosu kokain 370 kilo uyuşturucu

Rum polisi, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (YKAN) verilerini paylaşarak, bu yılın başından bu yana 75 kilosu kokain toplam 370 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Ele geçirilen kokain miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış gösterdiği ve 2025 yılı toplamını yüzde 130 oranında aştığı ifade edildi. Aynı dönemde metamfetamin başta olmak üzere sentetik uyuşturucularda da belirgin bir yükseliş yaşandığı ve daha önce bölgede görülmeyen yeni sentetik maddelerin tespit edildiği bildirildi.

YKAN Şefi Christos Andreou 22 Haziran itibarıyla son 6 ayda 75 kilogram kokain ele geçirildiğini, önceki gün gerçekleştirilen operasyonla birlikte bu rakamın arttığını açıkladı. Andreou, Larnaka Havalimanında ele geçirilen 4 kilo sıvı kokainin yüksek saflık oranının özellikle endişe verici olduğunu vurgulayarak, operasyonun yabancı kolluk kuvvetleriyle paylaşılan istihbarat sonucunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Avrupa’da yaygınlaşan kimyasallar Kıbrıs’a da ulaştı

Andreou yılın ilk altı ayında kokainin yanı sıra esrar, esrar reçinesi, metamfetamin ve diğer uyuşturucu türlerine de önemli miktarlarda el konulduğunu bildirdi. Andreou ayrıca Avrupa genelinde yaygınlaşan yeni sentetik maddelerin Kıbrıs’a da ulaştığını, “pinaka” olarak bilinen sentetik kanabinoid içeren maddeler ile Captagon tabletlerinin de ele geçirilenler arasında yer aldığını açıkladı.

Halk sağlığı açısından ciddi bir risk

Andreou ayrıca, bu yıl şimdiye kadar toplamda yaklaşık 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve bunun halk sağlığı açısından ciddi bir risk tablosuna işaret ettiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca polis değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Andreou, ebeveynler, öğretmenler ve yerel toplulukların da bu süreçte kritik rol oynadığını kaydetti.

Organize suç yapıları için gelir kaynağı

Uyuşturucu kaçakçılığının organize suç yapıları için temel gelir kaynaklarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayan polis şefi Themistos Arnaoutis ise uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca yakalama ve ele geçirme operasyonlarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda suç ağlarının dağıtılması ve yasa dışı kazançların izinin sürülmesini de kapsadığını ifade etti. Arnaoutis, suç örgütlerinin sürekli olarak yöntem değiştirdiğini ve yeni kaçakçılık teknikleri geliştirdiğini belirtti.



