Rubio da katılıyor

Gazze Barış Kurulu’nun, savaş sonrası Gazze’nin yönetimine ilişkin planlamaları ele almak üzere gelecek hafta Güney Kıbrıs’ta toplanacağı bildirildi.

Cyprus Mail’in “Times of Israel”i kaynak göstererek verdiği habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nın Birleşmiş Milletler’in 28-3 sayılı kararı temelinde uygulanmasından sorumlu Barış Kurulu’nun idari yapısı, Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katılması beklenirken, Rum hükümet kaynakları söz konusu toplantının yapılacağını doğruladı. Aynı kaynaklar, heyetin Rum hükümet yetkilileriyle de temas kurmak istediğini ve görüşmenin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

Rum hükümet çevreleri, Güney Kıbrıs’ın Barış Konseyi’nde gözlemci statüsünde yer aldığını hatırlatarak, bu nedenle toplantıda doğrudan yer almayacağını belirtti.

