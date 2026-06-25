Endişe var

Ömer KADİROĞLU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından hazırlandığı iddia edilen ve Rum Yönetimince sızdırılan çözüm planı, Kuzey Kıbrıs’ın bir numaralı gündem maddesi oldu. Vatandaşlar; söz konusu plan kapsamında Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinin Rum tarafına bırakılması yönündeki iddiaların endişe verici olduğunu söyledi.

Vatandaşlar; yeni göçlere ve mağduriyetlere yol açacağı gerekçesiyle söz konusu bölgelerin iadesine karşı olduklarını ifade ederken, Türkiye’nin garantörlüğünü sonlandıracak herhangi bir plana destek vermeyeceklerini belirtti. Güneyde mülkü bulunan ve Barış Harekatı sonrasında kuzeye göç eden vatandaşlar, geri dönüşe sıcak bakmıyor.

Ne dediler…?

Dinçer Özkıran

“Yeni Erenköy bölgesinde kalıyorum. Yıllardır sürdürülen görüşmelerde Rumların tutumunu gördük. Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinin Rumlara iadesine Kıbrıs Türklerinin onay vereceğini düşünmüyorum. İki bölgeli ve şu anki sistemle bir çözüm olacaksa olmalıdır. Rumlar Güney’de, biz Kuzey’de yaşamımızı sürdürmeliyiz. Türkiye’nin garantörlüğünde bir anlaşma olmalıdır. Güneyde mallarımız vardı ancak oraya geri dönüp yeniden bir hayat kurup orada yaşamak istemiyorum.”

Bekire Tatarlar

“Değirmenlik bölgesinde kalıyorum. Maraş, Mesarya ve Güzelyurt’un verilmesi asla kabul edilemez. Kıbrıs’ta çözüm olması çocuklarımızın geleceği için şart ancak bir çözümün sağlanacağına olan inancımızı kaybettik. Ne bizimkilerin ne de Rumların zaten çözüm isteği yoktur. Çözüm olacaksa da şimdiki gibi olmalıdır çünkü bu konuşulan üç bölgede yaşayan insanlar nereye gidecek? Daha kötü bir duruma gireriz. Ticari işlerde iş birlikleri yapılacaksa yapılabilir ama toprak verilmez. Biz Rumlarla yine eskisi gibi karışık yaşayabiliriz ancak Türkiye ve Yunanistan karışmazsa.”

Yusuf Meraklı

“Kıbrıs sorununun çözümü için hazırlanan planda Maraş, Mesarya ve Güzelyurt’un verileceği konuşuluyor ancak bu kabul edilebilir değildir. Bir karış toprağımızdan vazgeçmeyiz. Kıbrıs’ta bir çözüm olacağını düşünmüyorum çünkü şehitler verilerek alınan bu toprakları Rumlar tümüyle istiyor. 51 senedir Türkiye sayesinde huzur içinde yaşıyoruz ve bu huzurun bozulmaması için herkes şu anki haliyle olduğu yerde kalmalıdır. Ben inanıyorum ki Rumlarla Türkler eskiden olduğu gibi karışık yaşayabilirler.”

Aydın Beşir

“Kıbrıs sorununun çözümü için Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinin Rumlara iadesinden söz ediliyor. Bunu elbette ki yetkililer çok daha iyi biliyor ancak bunu o bölgelerde yaşayan insanlara da sormaları gerekiyor. Lefkoşa’da kalıyorum ve bu üç bölgenin tek birinin bile verilmesine razı olmam. Kıbrıs’ta bu kadar yıldır bir çözüm olmadı, bundan sonrası için de umudumuz yoktur.”

Fatma Kavaz

“Kıbrıs sorununun çözümü için hazırlanan yeni planda Maraş, Mesarya ve Güzelyurt’un verilmesinden söz ediliyor ancak bunun kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu topraklarda şehitler verdik, o nedenle böyle bir şey olamaz. Biz Rumlardan çok çektik. Larnaka göçmeniyim ve şu anda bu topraklarda Anavatan Türkiye’nin güvencesi ile Rum korkusu olmadan yaşıyoruz. Bir çözüm olacaksa onlar güneyde, bizler de kuzeyde yaşamaya devam edeceğimiz bir model olmalıdır. Benim de güneyde evim, malım var ancak orada gidip yaşamak istemem çünkü Rumlara güvenim yoktur.”

Erdinç Şumrut

“Kıbrıs sorununun çözümü için hazırlanan yeni planda Güzelyurt, Maraş ve Mesarya’nın verilmesinden söz ediliyor ancak şahsen bunu doğru bulmuyorum ve kabul etmiyorum. Toprak verilirse verilen bölgelerde tekrar bir göç olacak ve insanlar zorluk yaşayacaktır. Benim de güneyde evim var ancak orada gidip yaşamak istemem çünkü bütün yaşantımı burada kurdum, evimi kendim yaptım ve yeniden bir yaşam kurmak istemem. Rumlarla Türklerin eskisi gibi iç içe yaşayabileceğini düşünmüyorum.”

Enver Akgüven

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında hazırlanan yeni planda Güzelyurt, Maraş ve Mesarya bölgelerinin Rumlara iadesinden söz ediliyor ancak bu doğru olmaz, benim görüşüm olumsuzdur. Ben de güneyden Ayanni köyünden göçmenim ve orada çok malımız vardı ancak oraya gidip yaşamak istemem çünkü orası orman oldu ve orada bir hayat kurmak için milyonlar harcamam gerekir. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa iki bölgeli, herkesin şu anki durumu ile kalacağı bir çözüm olmalıdır. Kıbrıs’ta eskisi gibi Rumlar ve Türkler bir arada yaşayamaz çünkü Rumlar bizi istemiyor.”

Mehmet Bazo

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinin Rumlara iadesi konuşuluyor ancak ben bunu kabul etmem, doğru bulmuyorum. Kanla alınan, şehitler verilen topraklarımızın verilmesine taraftar değilim. Onlar istiyor diye topraklarımızdan taviz vermemeliyiz.”

Hüseyin Başkal

“Maraş, Güzelyurt ve Mesarya’nın verilmesi teklifi gelirse desteklerim. Yeter ki bir anlaşma olsun. Maraş kapalı bir yerdir ve boşuna elimizde tutuyoruz. Güzelyurt ve Mesarya’da yaşayan insanları tatmin edecek bir çalışma yapılırsa ona da olumlu bakıyorum. Kıbrıs’ta iki bölgeli ve Türkiye garantörlüğünde bir anlaşmanın olması gerekiyor.”

Mehmet Güner Mertcan

“Ben Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanmıyorum. Ne Rumlar ne de Türkler bir anlaşma olmasını istemiyor. Güzelyurt, Maraş ve Mesarya’nın verilmesi konuşuluyor ancak ben buna sıcak bakmam çünkü tekrar göç etmek zorunda kalacak çok insan olacak. O nedenle sıcak bakmıyorum. Kıbrıs sularında bulunan veya bulunacak petrol ve gaz yataklarından elde edilecek gelir küresel bir çözüme yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Kıbrıs’ta Rumlar ile Türkler birlikte yaşayabilir ancak henüz bunun için erkendir diye düşünüyorum.”

Hakan Doğahan

“Kıbrıs sorununun çözülmesi için yeni plandan bahsediliyor. Maraş, Mesarya ve Güzelyurt’un verileceği söyleniyor. Benim bir çözüm olacağına yönelik bir umudum yoktur. Eğer bir sonuca varılacaksa kabul edilebilir ancak yakın zamanda bir çözüm olacağına inancım kalmadı. Kıbrıs’ta çözüm modeli federasyon olmalıdır ancak iki halk birbirinden uzaklaşıyor. Son yıllarda herhangi bir yakınlaşma göremiyorum. Dünyadaki gelişmeler ve anavatanların tavırları nedeniyle bir ümitsizlik vardır. Bu şekilde mevcut durum devam edecektir.”

Ahmet Seyfi Kasapoğlu

“Mesarya’da halis Türk köyleri vardır ve bunların verilmesini kabul etmem. Kıbrıs’ta iki tarafın şu anki şekilde ayrı ayrı kalacağı bir anlaşma en doğru çözüm modelidir. Diğer yandan Rumlar kuzeyde kalan mülklerine dönecekse benim için hiçbir sorun yoktur. Karışık da yaşayabiliriz.”

İbrahim Birçek

“Topraklar için dökülen kanlar varken ben toprak verilmesine taraftar değilim. Zaten Kıbrıs sorununun da kolay kolay çözüleceğine inanmıyorum. Kıbrıs’ta zamanında Annan Planı’na evet diyen Türk tarafı Avrupa Birliği’nin dışında bırakıldı, hayır diyen Rumlar ise Avrupa Birliği’ne alındı. En büyük haksızlığı burada yaptılar, o nedenle bu sorunun çözüleceğine inancımız kalmamıştır. Avrupa Birliği Türkiye’yi kapı dışında bırakarak çok büyük hata yaptı. Eninde sonunda Türkiye’ye muhtaçtırlar ancak bugünden yarına bir öngörüde bulunmak çok da sağlıklı olmaz.”

Fikri Ceren

“Mesarya, Maraş ve Güzelyurt’un Rumlara verilmesi fikrini desteklemem. 1974 yılında çizilen sınırlar çerçevesinde herkes kendi tarafında yaşamını sürdürsün. Bunlara iki verirsen üç, üç verirsen beş isteyeceklerdir. İki toplum tek devlet şeklinde bir çözüm modeli Kıbrıs’ta var olabilir ancak yakın gelecekte Kıbrıs sorununun çözüleceğine pek inancımız kalmadı. Rumlar Avrupa’nın şımarık çocuğu oldu.”

Durmuş Öztürk

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında yeni bir plandan bahsediliyor. Bunun kabul edilip edilemeyeceğini devleti yönetenler bilir. Bizim fikrimiz referandum yapılırsa orada ortaya çıkacaktır. Kıbrıs’ta anayasal ve insanlık açısından eşitlik olacak bir anlaşma şarttır ancak mevcut durumda bu söz konusu değildir. Bir yandan da Avrupa tarafından yok sayılıyoruz, köle olarak görülüyoruz. Yakın gelecekte çözümün sağlanacağına dair inancım kalmadı.”

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026, 09:25