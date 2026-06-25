Gereksiz beklenti yaratıldı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Kıbrıs sorununda umut tacirliğine değil adadaki gerçekleri dikkate alan sonuç alıcı yaklaşımlara ihtiyaç vardır, kalıcı çözüm hem yöntem hem de içerik konusunda gerçekçi yaklaşımlarla mümkün olabilir.” dedi.

Özersay yazılı açıklamasında, “Rum basınına yansıyan ve Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda anlattıkları, henüz ortada bir sürecin olmadığını ancak doğru tasarlanmış ve sonuç alıcı bir süreç dahi yokken 5+1 toplantısının kamuoyuna prematüre şekilde duyurularak, gereksiz bir beklenti yaratıldığını göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs’taki seçim sonuçlarıyla birlikte Rum lider Nikos Hristodulidis’in, 2028’deki seçimler için yeni bir süreç başlatma ihtiyacının arttığını belirten Özersay,

“Rum lider, Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi bu kadar yıldan sonra ‘federasyon müzakeresine oturtmayı başardım’ demek ve bu durumdan kendi seçiminde faydalanmak istemektedir. Yani nihai amacı Kıbrıs sorununun karşılıklı kabul edilebilir bir zeminde çözmek değil, bir süreç başlatmaktır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026, 09:38