Miniklerden örnek hareket

Lefkoşa Vakıf Anaokulu ailesi, paylaşma ve yardımlaşma temalı değerler eğitimi kapsamında anlamlı bir projeye imza attı.

Proje çerçevesinde okul girişinde oluşturulan “Paylaşma Dolabı”, ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği kuru gıdaların bırakılabileceği bir dayanışma noktası olarak hazırlandı.

Proje kapsamında minik öğrenciler hazırlanan broşürleri çevredeki komşulara ulaştırarak projeyi tanıtıyor.

Çocuklar bu süreçte destek istemeyi öğrenirken, paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu deneyimleme fırsatı buluyor.

Okul yönetimi, başlatılan iyilik hareketine aileleri ve mahalle sakinlerini de davet ederken, projeye gösterilen ilgi ve katkılardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Lefkoşa Vakıf Anaokulu, projeye destek veren ailelere ve komşulara teşekkür ederek, “Paylaştıkça çoğalırız, yardımlaştıkça güçleniriz” mesajını paylaştı.

Lefkoşa Vakıf Anaokulu, küçük yaşlarda verilen değerler eğitiminin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

