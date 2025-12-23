‘Sağlık olsun’

Ömer KADİROĞLU

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 2025’te pahalılık, geçim sıkıntısı, yolsuzluk olayları ve artan suçların etkisi altında kalındığını söyledi. Vatandaşlar, sağlık konusunun en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, 2026 dileklerinde sağlık konusunu ilk sıraya yerleştirdi.

Ne dediler…?

İbrahim Özaslan

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok pahalılık etkiledi. Burada fiyatlar aldı başını gidiyor ve eskisi gibi ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. 2025 yılı sıkıntılı bir yıl oldu. 2026 yılından hiçbir beklentim yoktur çünkü bu memlekette yiyici çoktur o nedenle de bir beklentimiz kalmamıştır.”

Ömer Soykan

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konular ekonomik sıkıntıların yaşanması ve pahalılığın başını alıp gitmesidir. Pahalılık nedeniyle istediklerimizi alamıyoruz bugün aldığımızı yarın başka fiyata alıyoruz. 2026 yılının daha iyi bir yıl olması ve insanların da ülkenin de refaha kavuşmasıdır.”

Emrah Karafistan

“2025 yılında beni en çok etkileyen ülke sorunları hükümete güvensizlik, hayat pahalılığı ve özel sektör devlet memuru ayrıcalığıdır. Halk olarak hükümete bir güvensizliğimiz var çünkü verilen hiçbir vaat yerine getirilmiyor. 2026 yılından beklentim inşallah bir değişimin olmasıdır. Halk olarak çok zor günlerden geçiyoruz ve hükümetten bu saatten sonra beklentimiz kalmamıştır. Memlekette yolsuzluklar aldı başını gidiyor. Komik bir hayat pahalılığı açıklanması bizleri iyice zora sokacaktır. Tüm bu yaşananlara bakıldığında 2026 yılında yönetimde bir değişim kesinlikle gereklidir.”

Salih Ünveren

“2025 yılında ülke sorunları arasında beni en çok etkileyen yaşamın pahalı olmasıdır. Maaşlarımız ihtiyaçlara yetmediği için zorluklar yaşıyoruz. 2026 yılından öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”

Hülya Bulut

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konular ülkenin güvenli olmayışı, sağlık, trafik, eğitim ve daha birçok alanda yaşanan olumsuzluklar bizleri olumsuz etkiliyor. 2026 yılından beklentim öncelikle güvenliğin iyi bir hale getirileceği, sağlığın ve yolların ayrıca eğitimin iyileştirileceği ve trafikteki karmaşanın son bulacağı bir yıl olmasıdır.”

Mehmet Ali İnce

“2025 yılında ülke sorunları açısından bizleri en çok etkileyen konular öncelikle pahalılıktır. Pahalılık asgari ücret arttıkça devam ediyor. Bir diğer yandan ülkedeki anlamsızlıklar da bizleri olumsuz etkiledi. Örneğin; Rum tarafında etin fiyatı 500 civarında bizde ise bin liraya satılması da bizi yoruyor. Herkes gibi ben de oradan etimi kıymamı alıyorum. Bu noktada sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. 2026 yılında da hiç değişen bir şey olmayacaktır. Bu ülkede bütün siyasi partileri denedik olmadı. Benim 2026 yılından tek beklentim ülkeye başkanlık sisteminin gelmesidir.”

Ayşe Gürünlü

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konu dış politikada yeteri kadar kendimizi duyuramamamızdır. Bu sadece beni değil tüm toplumu olumsuz etkiliyordur. 2026 yılından daha umutluyum. Hem iç hem de dış politikada daha verimli işlerin olacağına inanıyorum.”

Kemal Hacıveli

“2025 yılında ülke sorunları konusunda beni en çok etkileyen konular trafik kazaları, güvenlik sorunu ve geçim sıkıntısıdır. 2026 yılından beklentim bir çözümün olmasıdır. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa burada gayrı ciddi yaşam, yolsuzluklar ve rüşvet konuları kalkacak ve düzenli bir yaşam sürebileceğimize inanıyorum.”

Gül Kurtuluş

“2025 yılında ülke sorunları konusunda beni en çok etkileyen konular pahalılık, şiddet olaylarının artması ve eğitimsizliktir. Ben 2026 yılından herkesin eşit şartlarda yaşayacağı bir dünya, barış içinde insanlar, sağlığımızın yerinde ve şiddetin sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Ali İnce

“2025 yılında ülke sorunları arasında beni pek bir şey etkilemedi. Bir tek etkilendiğim konu trafik kazalarıdır. Trafik kazaları nedeniyle çok can kayıpları yaşanıyor. 2026 yılının hem ülkemiz için hem de ülke insanımız için daha iyi bir yıl olmasını diliyorum.”

Hüseyin Kabadayılar

“2025 yılında beni ülke sorunları arasında en çok etkileyen konu ülkedeki çözümsüzlüktür. Ben bu yaştan sonra pek bir şey beklemem. Bir anlaşmanın olmaması ve hayat pahalılığı bizleri zora sokuyor. 2026 yılının öncelikle barışın anlaşmanın sağlanacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. Barışın sağlanarak barış içerisinde bir Kıbrıs’ı oluşturalım istiyorum.”

Ülfet Karafistan

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konular pahalılık, olumsuzluklar ve yöneticilerin kendi başlarına buyruk davranışlarıdır. 2026 yılında başta ülke yönetiminin değişmesini temenni ediyorum. Bu ülkede bu yönetim değişirse her şey daha güzel olacaktır diye düşündüğüm için 2026 yılında bir değişim temenni ediyorum.”(Devamı yarın)