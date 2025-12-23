Suç ortakları aranıyor

Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada bir kilo uyuşturucuyla yakalanan B.S. (E-26) ve Y.A. (E-26) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların bağlantılarının tespiti için Lefkoşa’da 6 ayrı bölgedeki kameraların inceleneceği açıklandı.

Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 13.50’de Ortaköy’de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından B.S.’nin evinde arama yapılmaya gidildiğini belirtti. Polis, evin kapısının açık olduğunu ve madde kokusu geldiğini, içeri girdiklerinde B.S. ile Y.A.’nın mutfakta tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan aramada mutfakta bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve boş naylon poşetler ele geçirdiklerini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 27 gramını sattıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı B.S.’nin 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 120 gram uyuşturucu alıp, 27 gramını sattığını söyledi. Polis, zanlı B.S.’nin İskele’de uyuşturucu meselesinde emareler üzerinde parmak izinin de tespit edildiğini, her iki zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini; aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu, Lefkoşa’da 6 ayrı noktadaki kameraların inceleneceğini kaydeden polis, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

