Bir rekor daha

Rum İstatistik Kurumu; Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayında 602 bin 26 turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir artış kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi; Ağustos ayında İngiltere’den gelişlerin 193 bin 91 kişiyle, toplam sayının yüzde 32,1’lik kesimini oluşturduğunu ve ilk sırada yer aldığını belirtirken, İsrail’den gelişlerin sayısının ise yüzde 17,5’lik oranla 105 bin 597 olduğunu aktardı.

Habere göre Ağustos ayında Polonya’dan 41 bin 844 ve Almanya’dan 27 bin 665 turist geldi.

Ercan Havalimanı 8 ayda 3 milyon 656 bin yolcu ağırladı

Bu arada Ercan Havalimanı’nın 2025’in ilk sekiz ayında 3 milyon 656 bin 122 yolcu ağırlarken, 23 bin 995 uçağa hizmet verdiği belirtildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre; Ercan Havalimanı’nda Ocak- Ağustos 2024 dönemine göre Ocak – Ağustos 2025 tarihleri arasındaki ilk 8 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 19.93, uçak sayısında ise yüzde 24.29’luk bir yükseliş oldu.

8 aylık uçak rakamları 24 bine yaklaştı

2024’ün ilk sekiz ayında Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 48 bin 615 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in ayni döneminde 3 milyon 656 bin 122’ye yükseldi.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün ilk 8 ayında Ercan Havalimanı’nı 19 bin 305 uçak kullanırken, 2025’in ayni döneminde bu rakam 23 bin 995 olarak gerçekleşti.