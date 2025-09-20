Keyifli bir gün oldu

Lefke Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için düzenlediği özel yemek organizasyonunda büyükleri bir araya getirdi. Yedidalga Halk Plajı’nda gerçekleştirilen etkinlik, hem sosyal bir buluşma hem de yaşlı vatandaşlara verilen değerin somut bir göstergesi oldu.

Etkinlikte, Lefke Belediyesi yetkilileri, katılımcılarla yakından ilgilenerek sohbet etti, onların mutluluklarını paylaştı. Organizasyon boyunca yemek ikramları yapılırken, etkinliğe katılan büyükler, güzel bir gün geçirmenin keyfini çıkardı. Katılımcılar, deniz manzarası eşliğinde düzenlenen organizasyonun kendilerini hem mutlu hem de özel hissettirdiğini belirtti.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyüklerimizin mutluluğunu paylaşmak bizler için en değerli an. Her zaman yanınızdayız” ifadeleri yer aldı. Belediye yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerle hem yaşlı vatandaşların sosyal yaşamını desteklemeyi hem de toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Etkinlik, Lefke’de sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için unutulmaz bir gün olarak kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025, 09:43