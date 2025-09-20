Karşıyaka’dan mesaj verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Karşıyaka’da gerçekleştirilen etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi. Erhürman, etkinliğin ardından bazı bölge muhtarları ve azalarıyla da toplantı gerçekleştirdi.

Erhürman, “Halk kararını verdi. Artık bizi bölerek yönetemeyecekler. Onlar parçalamaya çalışacak, biz bütünleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız bir makamdır ama onun tarafı adalet ve eşitliktir.” dedi.

Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Tufan Erhürman, “Beş yılda yaratılan bir enkaz var. Hep birlikte o enkazı sırtlamaya ve çocuklarımız için çok daha güzel günlerin yolunu açmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

KKTC’nin tanınmamış bir devlet olduğunu, bu nedenle cumhurbaşkanlığının öneminin diğer ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyleyen Erhürman, “Bizde cumhurbaşkanlığı, aynı zamanda toplum liderliği olarak kabul ediliyor. Bizim açımızdan cumhurbaşkanlığı bir ‘tören paşası’ değildir; merkezi yapıda uluslararası alana açılan tek siyasi penceredir.” diye konuştu.

19 Ekim’den sonra bu ülkeye ciddiyet gelecek

Son beş yılda, dünyada Kıbrıs Türk halkının "biraz daha görünmez kılındığını" söyleyen Erhürman, “Güney Kıbrıs anlaşmalar yaptı; Filistin’de çocukları katleden İsrail ile bile anlaşmalar imzaladı. Biz ise hakkımızdan eminiz. Bu ülkenin statüsü bize şunu söylüyor: Biz bu ülkedeki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz. Bizim irademiz olmaksızın karar alınamaz. Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin de iradesi olmaksızın karar alınamaz. Her platformda devrede olmak gerekiyor.” dedi.

Artık bizi bölerek yönetemeyecekler

Erhürman, “Her bireyin sesini özgürce duyurduğu, halkın sözünün siyaseti belirlediği bir yönetim için söz veriyoruz.” dedi ve demokrasinin, halkın iradesi olduğuna işaret etti.

Yarınlarımız bugünden çok daha güzel olacak

Erhürman, Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ve Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Girne Şubesi’ni ziyaret etti, bazı bölge esnafıyla da bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Girne Şubesi Başkanı Abdurrahman Şanverdi ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Söz veriyorum: Yarınlarımız bugünden çok daha güzel olacak.” dedi.