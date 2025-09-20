F-35’ler gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Be-yaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı. Trump, sosyal medya paylaşımında Erdoğan ile yapacağı görüşmede F-16 ve F-35 savaş uçaklarının gündemde olduğunu da duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla New York’a gidecek olan Cum-hurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Eylül’de üyelere hitaben bir konuşma yapacağı, daha sonra Washing-ton’a geçerek Trump’la görüşeceği bildirildi.

Sabırsızlıkla bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Trump sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdo-ğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Trump görüşmeye ilişkin "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıkları-nı belirterek, "Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var" ifadelerini kul-landı.

