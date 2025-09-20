Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçesi tarafından düzenlenen halk buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim’de yapılacak seçime dair mesajlar verdi.

"İskele Buluşması"nda, halka seslenen Tatar “Kıbrıs davamıza inanmış, KKTC’ye gönül vermiş vatandaşlarımızla bu kutlu yolda yürüyebilmenin mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı yaklaşan seçimlere işaret ederek, “19 Ekim’de KKTC kazanacak. Kıbrıs Türk halkı egemenliğini dünyaya haykıracaktır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin federasyon tezini de eleştiren Tatar, “Bizim duruşumuz nettir; devlet, cumhuriyet, bağımsızlık ve egemenlik… Karşı taraf ise bizi Rumlarla ortaklığa sürükleyecek belirsiz bir yol izliyor” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs müzakereleri ve siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya koydu ve “Burada biz federasyon defterini kapattığımızı ve bu kutlu yolda Anavatan Türkiye’nin anlaşma yaklaşımıyla KKTC’nin bağımsızlığını korumaya devam edeceğimizi vurguluyorum. Artık geri dönüş yoktur” dedi.

Karpaz, KKTC’nin egemenliğinde kalacak

Tatar, Karpaz ve İskele bölgelerinin önemini vurgulayarak, Annan Planı ve sonrasında bazı köylerin Rumlara vaat edildiğini hatırlatarak, “Biz bu vaatleri reddettik. Toprak vermek söz konusu olamaz. Burası KKTC toprağıdır” ifadelerini kullandı. Bafra ve çevresindeki yatırımlara da dikkat çeken Tatar, “Buralarda yapılan çevre yolları, altyapı çalışmaları, emlak ve inşaat projeleri ile gelecekte daha fazla istihdam ve refah sağlanacaktır.” Pandemi ve 6 Şubat depreminin etkilerine rağmen yatırımların sürdüğünü belirten Tatar, KKTC’nin turizm, yükseköğrenim, tarım, inşaat, emlak ve teknoloji alanlarında büyüdüğünü vurguladı. Yapay zekâ ve e-Devlet gibi yeni sektörlerde altyapı çalışmalarının hızla ilerlediğini ifade etti. Tatar, İskele ve Karpaz bölgelerinde yapılan yol, altyapı ve çevre düzenlemelerine dikkat çekerek, “Geçmişte projeler eksikti ama anavatan Türkiye’nin desteğiyle birlik ve beraberlik içinde bu bölgelerde çok sayıda projeye imza attık. Bu bölgeler artık kalkınmıştır” diye konuştu.

İki devletli siyaset tek çıkış yoludur

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, iki devletli siyaseti savunduklarını ifade etti, “Biz Kıbrıs’ta iki devletli siyaseti savunuyoruz. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı güvenliğimiz için vazgeçilmezdir” dedi. Tatar, uluslararası toplantılarda KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşadığını belirtti, “New York, Cenevre ve Londra’da KKTC’yi temsil ettim. Dünya artık Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu görüyor. Biz de bu gerçeği her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını, “Biz halkımıza gönül verdik, değer verdik. Anavatan ve KKTC için bu kutlu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz. 19 Ekim’de halk kararını verecek ve KKTC kazanacaktır” sözleriyle tamamladı.

Üstel: Siyasi istikrar bozulmamalı

Başbakan Üstel de, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar önderliğinde halkımıza ne söz verdiysek, bugün hepsini birer birer yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Hangi ilçemize gittiysek, o ilçenin sorunları ile ilgilendik ve hükümet ortaklarımızla birlikte çözümler ürettik. Mecliste yıllardır bekleyen, raflarda tozlanmış yasaları tek tek geçirdik.” dedi.

Başbakan Üstel, göreve geldikleri günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bugün baktığımızda birçok projeyi hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunduk.” ifadelerini kullandı.

İskele bölgesindeki çalışmalara da değinen Üstel, “Çayırova Çemberi tamamlandı, Karpaz Zafer Burnu yolu bitmek üzere, Karpaz bölgesinin hastane ihtiyacı ise Pamuklu’ya yapılacak sağlık merkeziyle karşılanacak. Bunun için çalışmalar sürüyor. Daha birçok proje de İskele bölgesinde hayata geçirilmiştir.” dedi.

Konuşmasında, İskele’nin her zaman UBP’nin kalesi olduğuna dikkat çeken Üstel, “Siyasi istikrarı bozmamalıyız. Bir ülkede siyasi istikrar varsa, her alanda istikrar olur.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yeniden seçilmesi için çalışılmalı

19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkenin kader seçimi olduğuna vurgu yapan Üstel, “Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yeniden seçilmesi için sizden isteğim, görevinizi en iyi şekilde yapmanızdır. Gerekli çalışmalar yapılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümetle birlikte güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Bizler de bu seçimde devletimize, gençlerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza sahip çıkacağız ve istikrarı sağlayacağız.” dedi.

Üstel ayrıca, “İnanıyorum ki 19 Ekim’de zafere ulaşacağız. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, önümüzde çok önemli bir görev var. 19 Ekim’e kadar kapı kapı dolaşacağız ve Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın görevine devam etmesini sağlayacağız.” şeklinde konuştu.



