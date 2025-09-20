Ekipler işbaşında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belediye sınırları içindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında kapsamlı bir sağlık ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. 15–19 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri, okul kantinlerini tek tek ziyaret ederek gıda maddelerinin son kullanım tarihlerini kontrol etti ve çocukların sağlıklı beslenmesini tehdit edebilecek ürünler konusunda kantin yetkililerini uyardı.

Denetimler kapsamında kantin çalışanlarının sağlık karneleri de incelenirken, okul tuvaletlerinin temizlik ve dezenfeksiyon durumu dikkatle gözden geçirildi. Ayrıca, tüm okulların su depolarından numuneler alınıp analiz için Devlet Laboratuvarı’na gönderildi. Ekipler, hijyen ve temizlik kurallarının öğrencilerin sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, denetimlerin rutin olarak tekrarlanacağını duyurdu.

LTB yetkilileri, eğitim çağındaki çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda öğrenim görmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Yetkililer, bu tür denetimlerle hem öğrencilerin sağlığının korunacağını hem de okullarda hijyen standartlarının sürekli olarak iyileştirileceğini vurguladı.

