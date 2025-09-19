Elmacık kemiğini kırdı

Haspolat’ta bir fabrikada aylar önce meydana gelen olayla ilgili aranan S.N. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Bölümü’nde işlem yaptırırken tespit edildi. Kendisine yardım etmediği gerekçesiyle iş arkadaşının yüzüne yumruk vurarak elmacık kemiğini kıran zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Haspolat’ta bir fabrikada çalışan S.N.’nin, kendisine yardım etmediği gerekçesiyle iş arkadaşı M.K.’nin yüzünün sol kısmına yumruk vurduğunu belirtti. Polis, darp sonucu M.K.’nin sol elmacık kemiğinde çökme kırığı oluştuğunu açıkladı. Polis, olayın 2 Temmuz 2025 tarihinde bildirildiğini, ancak zanlının işten çıkarıldığı ve adresinin bilinmediği için uzun süre tespit edilemediğini kaydetti.

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan S.N.’nin 17 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Bölümü’nde işlem yaptırırken tespit edilerek tutuklandığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirten polis, mahkemeden teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

