İzmir Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Rembetiko Efsanesi”, Girne Amfitiyatro’da izleyicilerle buluştu. Gösteri, Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Girne Arkın Group Fest 25” kapsamında gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki saat süren oyunda, sahne performansları müzik ve dansla harmanlandı. İzmir Devlet Tiyatroları sanatçıları, Rembetiko türünün duygusal ve coşkulu ezgilerini sahne dekoru ve ışıklandırmayla destekleyerek izleyicilere etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sundu. Oyunun temposu ve müziklerle bütünleşen dans sahneleri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025, 09:43