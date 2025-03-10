6 yıl kaçak yaşadı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Victor Aisagbonhi, Ebubechukwu Chigbo ile Jeyhun Atajanov tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, Aisagbonhi’nin 2018, Chigbo'nun 2022 ve Atajanov'un ise 2024 yılından beri ülkede ikamet izinsiz kaldığı, 3 zanlının da ihraç edileceği belirtildi.

Polis memuru; 6 Mart 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde olan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Ebubechukwu Chigbo’nun yapılan muhaceret kontrolünde 8 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 355 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis; zanlı Jeyhun Atajanov'un ise 6 Mart 2025 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağı Muhaceret Şubesi'ne giriş - çıkış dökümü almak için gelince tespit edildiğini açıkladı. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 193 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis; Victor Aisagbonhi'nin ise 8 Mart 2025 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Girne Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2 bin 599 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Her 3 zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis; Sivil Muhaceret Dairesinden alınması gereken ifadeler ve ihraç emri için gerekli yazışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Polis memuru, bu bağlamda zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Rahman 8 gün daha hücrede

Bu arada KKTC'de ikamet izinsiz olarak kalmak suçundan 4 Mart tarihinde tutuklanan Mazedur Rahman da yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2024 tarihinden itibaren toplamda 355 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.