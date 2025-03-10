Diğerleri cezaevinde

Suna ERDEN

Uyuşturucu maddeleri ekmek arasında gizleyerek satışını yapan Efe Princess Igarri isimli kadın ile ondan kenevir alan Edgar Isheanesu Gundidza, Presley Myron Mufunda ve Kudakwashe Moyo yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Edgar Isheanesu Gundidza ve Presley Myron Mufunda ülkede kaçak yaşam sürdükleri için tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, öğrenci izinleri bulunan Efe Princess Igarri ile Kudakwashe Moyo teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20.15 raddelerinde CÖŞ ekibinin Gönyeli -Yenikent bölgesinde devriye görevinde oldukları bir esnada bir kafe işletmesinin otoparkı içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Gundiıdza ve Mufunda’nun tespit edildiğini söyledi.

Polis; gerçekleştirdikleri aramada zanlı Gundidza’nın giymekte olduğu ceketin sağ cebinde iki adet üzerinde naylon poşet içerisinde 4'er adet mini ekmek olduğunu ve ekmeklerin 2 tanesinin içerisinde birer gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Polis; 2 zanlının otoparka KG 047 plakalı araç̧ ile geldiklerinin öğrenilmesi üzerine yine aynı park yerinde yapılan aramada; aracın arka koltuğunda Kudakwashe Moyo'nun tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının yanındaki koltuk üzerinde 18 adet poşet içerisinde paketlenmiş̧ vaziyette mini ekmekler ve ekmeklerin içerisinde folyo kâğıdına sarılı birer gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Polis; zanlıların uyuşturucu maddeleri Efe Princess Igarri'den aldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlı Igarri'nin Lefkoşa’da tespit edilerek, Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini ifade etti.

Polisi görünce uyuşturucuları attı

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, duruşmadan sonra Efe Princess Igarri'nin ifade verdiğini; polisi görünce korkup uyuşturucu maddeleri evinin balkonundan attığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının gösterimi ile evin çevresinde yapılan aramada 21 gram hintkeneviri ve 28 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap bularak, emare alındığını kaydetti. Polis, Efe Princess Igarri'nin aracında ikinci bir arama yapıldığını ve 3 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap bulunduğunu söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu Edgar Isheanesu Gundidza’nın bin 550 gün, Presley Myron Mufunda’nın 20 gündür ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Polis memuru, Efe Princess Igarri ile Kudakwashe Moyo’nun öğrenci olduğunu ancak Igarri’nin uyuşturucu verme suçu işlediğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede kaçak yaşayan Edgar Isheanesu Gundidza ile Presley Myron Mufunda’nın 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme; Kudakwashe Moyo'nun 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına; Efe Princess Igarri'nin 60 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 700'er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

