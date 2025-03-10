İhbar ele verdi

Suna ERDEN

Alınan ihbar üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen Hendek Operasyonu’nda 713 kilo kırmızı et ele geçirilirken, 48 yaşındaki Yavuz Yurt tutuklandı.

Sağlıksız koşullarda taşınan ve gümrüğe beyan edilmemiş etlere el konulurken, zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Polis; etlerin Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirildiğini, Akıncılar’da zanlıya teslim edildiğini açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlı Yavuz Yurt'un "gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis; 9 Mart 2025 tarihinde saat 04.50 raddelerinde Demirhan'da zanlının kullanımında bulunan UN 445 plakalı araçta Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kilo et bulunarak, emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, etleri Akıncılar bölgesinde arkadaşından teslim aldığını, dağıtımının planlanması için Lefkoşa Fuar Alanına götürmeyi amaçladığını söylediğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.