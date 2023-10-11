BM’ye tebrik mesajı

Rum Yönetimi’nin, Pile’de yol konusundaki sorununun çözümü yönünde bir mutabakata ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Pile’de Karşılıklı Fayda Sağlayan Anlaşma- Hükümet Anlaşmadan Memnun” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı yazılı açıklamaya dayanarak, Rum hükümetinin Pile ve Pile’nin kuzeyindeki bölgeyle ilgili olarak BM Barış Gücü'yle bir uzlaşmaya varıldığını teyit ettiğini yazdı.

Açıklamasında Rum hükümetinin tüm bu süre zarfında Pile’de yaşayan Rumlarla sürekli temas içerisinde olduğunu ifade eden Letimbiotis, Pile’de yaşayan Rumlara, konuyla ilgili görüşmelere yapıcı katkılarından ötürü teşekkür de etti.

Letimbiotis açıklamasında, anlaşmanın başlıca maddelerine değinerek, bunların Rum kesiminin ara bölgenin statüsüyle ilgili endişelerini giderdiğini de ifade etti.

Letimbiotis ayrıca Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununa AB ilke ve değerleri ile BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunması için, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması çabalarına bağlı kalmaya devam ettiğini de söyledi.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’nin de varılan uzlaşıdan memnuniyet duyduklarını belirttikleri ifade edildi.