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Girne’ye renk kattı

Zeytin Festivali’nin 22’ncisi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı

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Girne’ye renk kattı
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Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Zeytin Festivali birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Zeytinlik (Templos) Köyü’nde gerçekleşen festival kapsamında renkli anlar yaşandı. 
Yerel ürünler, el işleri ve birçok ürünler stantlarda yer alırken, festival sahnesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivale apayrı bir lezzet katan ‘Zeytin ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması’ kapsamında, adaylar dört farklı kategoride kendilerini gösterdi. Filipino Community in North Cyprus ise renkli dans gösterileri ve kıyafetleri ile büyük beğeni topladı. Filipino Community in North Cyprus ise renkli dans gösterileri ve kıyafetleri ile büyük beğeni topladı. Yerli sanatçı Nafiz Dölek ve grubunun muhteşem sahne performansı gerçekleştirdi. 
 

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