İlginç bir öneri

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30’da toplanan genel kurulda, başkanlığın sunuşları yapıldı ve milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine geçildi.

Genel kurulda, Meclis Danışma Kurulu’nun gelecek birleşimine ilişkin kararı da okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Karara göre, genel kurulun 16-17 Ekim’deki toplantıları birleştirilerek, 17 Ekim’de yasama ve denetimle birlikte yapılacak.

Genel kurulda daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Önerisi'nin komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik talebi oybirliğiyle kabul edildi ve güncel konuşmalara geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda eğitimle ilgili konuşmalara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkçe bilmeyen öğrenci sorununu çözmek için DAÜ ve AÖA'da kurslar açtıklarını; Girne ve Güzelyurt'ta da üniversitelerle bu konuda çalışma yapacaklarını ve bundan sonra gerekli Türkçe seviyesine sahip olmayan öğrencileri okullara kaydetmeyeceklerini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Türkçe bilmeyen öğrenciler hakkında ilginç bir öneride bulundu. Öztürkler, ülkede artık daha fazla üçüncü dünya ülkelerinden gelen kişilerin çalışma izinli olarak çalıştığını belirtti. Çalışma izinli kişilerin artmasıyla Türkçe bilmeyen öğrencilerin artmasının doğru orantılı olduğunu kaydeden Öztürkler, öğrencilerin önce dil öğrenmesi gerektiğini söyledi. Öztürkler, üçüncü dünya ülkesinden gelen çocuklara Türkçe’nin ana dil olarak değil, yabancı dil olarak öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

Akansoy: Pile Yiğitler yolu için teşekkürler…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı. Akansoy, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaya işaret etti, burada ciddi bir kıyım yaşandığını kaydetti ve büyük acılar yaşanmamasını diledi.

Pile Yiğitler yolu ile ilgili açıklanan mutabakatın, kararlılıkla ve yapıcı bir tavırlara ortaya çıktığını, bu çerçevede taraflara teşekkür eden Akansoy, diplomasinin önemine vurgu yaptı ve Kıbrıs konusunda da bunun sürdürülmesinin gerekliliğine değindi.

“Kıbrıs Türk Devleti” konusuna da değinen Akansoy, şu anda “raydan çıkmış bir tren” olduğunu ama “bu trenin raya oturtulması” gerektiğini ifade ederek, bu trenin de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını haklarını koruyacak bir yöne girmesi gerektiğini, bunun da BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu kaydetti.



Rogers: Ülkeyi kaosa sürükleyen hükümet

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, “Ülkeyi Kaosa Sürükleyen Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers, ülkede bir süredir gündemin reçete yolsuzluğu olduğunu ve şu anda hükümetin bunu lehine çevirmeye çalıştığı tehlikeli bir sürece dönüştüğünü ifade etti. Rogers, ilaç fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini, o yüzden bilgiler ve rakamlar verilirken, ciddi bir süreç olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini, doktorları, eczacıları itibarsızlaştıracak bir sürece dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Rogers, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı açıklamalarından ötürü eleştirerek, halkın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi, “aklı selime” davet etti.

Tam gün eğitime de değinen Rogers, bu konuda yaşanan sorunlara işaret etti, okulların döküldüğünü, çocukların güvenliksiz olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu: Gelecek için risk aldık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, tam gün eğitimin sancılı olacağını, önyargısız olunsa anlatılanların daha iyi anlaşılacağını ifade ederek, reform yapılmak istenen bu konuya destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, dünyada tam gün eğitimin, mesaiyle eşit olduğunu, KKTC’de eğitim süresinin kısa olduğunu, bunu ortadan kaldırabilmek adına ülke geleceği için risk aldıklarını kaydetti.

Sendikanın eleştirilerinin hak olduğunu ancak Meclis’teki siyasilerin hükümeti de dinlemesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, sorunlar olduğunu bildiklerini, bunun üzerine deprem riski eklendiğini, ancak tüm siyasi partilerin seçimlerde tam gün eğitim için yayın yaptığını, kendilerinin de tüm bunları değerlendirerek, adım attıklarını söyledi.

Tek amaçlarının ülkenin geleceğine, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, çocukların 30 yıldır mevcut binalarda ve şartlarda eğitim aldığını, ama şimdi tam gün eğitime geçilmek isteyince “çocukların aç kaldığı, deprem riski” olduğunun söylendiğini, o zaman yapılan tam gün eğitim yayınlarının samimi olmadığını kaydetti.

Öğretmenler tam gün eğitimi neden istemiyor?

Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasasına göre ders saatlerinin verildiğini, ancak tam gün eğitimi istemeyen öğretmenler olduğunu, çünkü şu anda 2 gün olan tam gün eğitimin 5 güne çıkarılmasını istemediklerini anlattı, bu karşı duruşun özel derslerden ötürü olduğunu iyi bildiğini kaydetti.

Akpınar, reformlara destek istedi

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar da, “KKTC’de Çevre İçin Sürdürülebilir Hedefler” konulu güncel konuşma yaptı. Akpınar, ilk olarak depremde yaşamını yitiren çocukları andı, ailelere sabır diledi, adalet arayışında ailelerle birlikte olduklarını vurguladı.

Akpınar, yeni yasama yılında parti olarak toplum odaklı siyaset anlayışını sürdüreceklerini, ülke geleceğini her zaman düşüneceklerini ve kaygısını yaşayacaklarını kaydetti, reformlara destek istedi.

Birinci: Sağlıkta yaşanan ciddi sorunlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ceyhun Birinci de, “Sağlık Sisteminde Yaşanan Ciddi Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı. Birinci, savaşlara bir an önce son verilmesini ve insanların ölmemesini temenni etti.

Birinci, sağlıkta yaşanan sıkıntıları hükümetten çözme beklentilerinin olmadığını, sorunların azalması yerine arttığını ifade ederek, sağlıkta yaşanan sıkıntıları anlattı, verilen sözlerin yerine getirilmediğini, özellikle Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt hastanelerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini, personel, altyapı eksikliklerinin giderilmediğini kaydetti.

Öztürkler: Savaşların kazananı yok

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, “İsrail-Gazze Sınır Şeridinde Yaşananlar ve Güncel Konular” konulu konuşma yaptı. “Savaşların kazananı yoktur, savaş hep kaybettirir” diyen Öztürkler, hayatlarını kaybeden insanlar nedeniyle yüreklerinin acıdığını söyledi.

Süreci değerlendirirken, geçmiş tarih bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Öztürkler, geçmişte yaşananlara değindi. Suçsuz çocukların ve insanların öldüğüne tanıklık ettiklerini dile getiren Öztürkler, barış sürecinin önemine vurgu yaptı.

Yabancılara emlak satışı konusuna da değinen Öztürkler, yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, hukukçular üzerinden yapılan satış sözleşmeleriyle ilgili adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Taşınmaz mal alımlarıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması gerektiği üzerinde duran Öztürkler, “Bu konuda adımlar atılması gerekir” dedi.

Hangi milletvekili güncel konuşma yaptı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele Merkezde Eğitimin Son Hali ve Atama Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Kaos Derinleşiyor” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu Genel Kurul’da, “Eğitimde Önceliğimiz Nedir?” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu Meclis’te, “Pahalılık Karşısında Hükümet Neden Hiçbir Şey Yapmıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Meclis'te son güncel konuşmayı yapan Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil Genel Kurul’da, “Trafik” konusunu gündeme taşıdı.

Karanfil’in konuşmasının ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı 17 Ekim Salı günü saat 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleriyle birlikte yapılacak.