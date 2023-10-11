Ankara’da Kıbrıs zirvesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Sadık Gardiyanoğlu’na, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Müsteşar Serkan İlseven, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ve Muavin Konsolos Ömür Gedikoğlu eşlik etti.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a da Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İhsan Esen, Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel müdürü Samet Güneş ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.

Çalışma yemeğinde, TC-KKTC arasında çalışma, iş güvenliği konularında ortak projeler ele alındı.

Gardiyanoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

Resmi ziyaret için Ankara’ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, çalışma ve sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalarla ilgili Büyükelçi İsmet Korukoğlu’ndan bilgi aldı.

Ardından Anıtkabir’i ziyaret eden Gardiyanoğlu, aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Sadık Gardiyanoğlu, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

