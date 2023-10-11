Doğru olan bu

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’nin, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adıyla Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) üç gözlemcisi arasında yer aldığına işaret ederek, gözlemcilerin tüm EİT toplantılarına ve zirvelerine davet edilmeleri ve açıklama yapmalarına izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, “Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk Devleti'nin Taşkent'teki EİT Zirvesi'ne davet edileceğinden eminiz" ifadesini kullandı.

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katılarak bir konuşma yaptığı toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ile İran ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcıları da katıldı.

Türkmenistan ise toplantıda Azerbaycan nezdindeki Büyükelçisi tarafından temsil edildi.

"Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, burada yaptığı konuşmada, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında hafta sonu başlayan çatışmaların daha önce yaşanmadığını ancak tamamen şaşırtıcı da olmadığını belirtti.

"Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz ve bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz" diyen Fidan, küresel ölçekte güvensizliğe ve istikrarsızlığa yol açabilecek her türlü coğrafi gerilimin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, EİT'in, bölgesel işbirliği, ekonomik büyüme, istikrar ve refah için başarılı bir platform olduğunu kanıtladığını söyledi.

Yeni dönemde, ekonomik entegrasyonu teşvik etmeye, ticareti sağlamaya ve bağlantıyı artırma yönündeki ortak çabaların faydalı olacağına dikkati çeken Fidan, engelleri azaltmanın, gümrük prosedürlerini kolaylaştırmanın ve yatırımları teşvik etmenin önemine işaret etti.

Aliyev’in mesajı okundu

Toplantıda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara yönelik mesajını okuyan Bayramov, daha sonra yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın dönem başkanlığındaki girişimlere üye ülkelerin gösterdiği destekler için teşekkür etti.

Bölgedeki durum ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendiren Bayramov, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonundan ve Ermeni sakinlerin entegrasyon sürecinden bahsetti.

Bayramov, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşme sürecini sürdürmeye ve Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni vatandaşların yeniden entegrasyon sürecini ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.