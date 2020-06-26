Uyuşturucuyu piyasaya veren şahıs yakayı ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Haziran tarihinde ele geçirilen 391 adet uyuşturucu hap ile ilgili soruşturmada üçüncü zanlı yakalandı. Operasyonun ilk ayağında tutuklanan Mehmet Arif Bozkurt ile satıcı Özcan Demı̇rkısan’ın ardından Delil Karadeniz de gözaltına alındı. Delil Karadeniz’in uyuşturucu hapları Türkiye’den iki kişi aracılığı ile ithal ettiği tespit edildi. Zanlı Karadeniz’in ithal ettiği 500 hapı satması için Özcan Demı̇rkısan’a verdiği açıklandı. Zanlının ayrıca uyuşturucu ithal etmesine yardım eden iki kişiye de banka aracılığıyla 18 bin TL gönderdiği kaydedildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı Delil Karadeniz dün mahkemeye çıkarıldı.

Alıcıdan satıcıya ulaşıldı

Soruşturmayı yapan polis, 22 Haziran tarihinde saat 16.10 sıralarında Şht. Mustafa Ertan Sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, araçta bulunan Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada 8 adet pembe renk uyuşturucu hap bulunduğunu, zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, daha sonra zanlının evinde de arama yapıldığını, 33 hap ele geçirildiğini ifade etti. Polis, sorgulanan Mehmet Arif Bozkurt’ un Özcan Demirkısan’dan 4 bin TL karşılığında 50 hap aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ifade üzerine aranan şahıs ilan edilen Demirkısan’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini ancak ekipleri görünce 50 adet uyuşturucu hapı atıp arabasıyla kaçmaya çalıştığını söyledi.

Hapların emare olarak alındığını kaydeden polis, Demirkısan’ın kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Polis, Demirkısan’ın evinde arama yapıldığını, 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İki kişi aranıyor

Polis, 22 Haziran’da tutuklanan iki zanlının ifadesi üzerine Delil Karadeniz’e ulaşıldığını belirtti. Polis, zanlı Delil Karadeniz’in 15 Haziran’da iki kişi aracılığıyla Türkiye’den 500 adet hap ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Karadeniz’in ithal ettiği hapları satması için Özcan Demirkısan’a verdiğini belirtti.

Polis, zanlının 18 Haziran’da uyuşturucuyu ithal etmesine yardım eden iki kişiye 18 bin TL gönderdiğini tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan iki şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, bugün yeniden duruşmaya çıkarılacak.