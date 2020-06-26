Yenikent halkının isyanı

Onur ULAĞ

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde dün süratli seyreden 20 yaşındaki İrge Sorun kaza yapıp, devrilirken, mahalle sakinleri panik dolu anlar yaşadı.

Yenikent’in en kabalık sokağında yaşanan kaza ucuz atlatıldı ancak bölge halkı isyan etti.

Kazanın meydana geldiği Boyacı sokakta çocukların oyun oynadığı, spor yapıldığı ve sık sık kaldırımlarda yürüyüşe çıkıldığı ifade edildi. Tepkilerini sosyal medya hesaplarından aktaran bölge sakinleri, “Evimizin önünde korkunç anlar yaşadık” ifadesini kullandı.

Süratli girdi, park halindeki araca çarptı

Edinilen bilgiye göre; Yenikent’te paniğe neden olan kaza dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki JF 228 plakalı araçla Yenikent bölgesindeki Boyacı sokağa süratli giriş yapan İrge Sorun, park halindeki HJ 453 plakalı araca çarparak, devrildi.

Araç yan kısmı üzerine devrilirken, sürücü Sorun olay yerine gelen sağlık ekiplerince Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan Sorun’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölge halkı öfkelendi

Kaza ucuz atlatılırken, bölge sakinleri isyan etti. Bölge sakinlerinden Simge Okburan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Burası anayol değil. Sıradan bir sokak.Bazen arabaların süratinden gece yarısı olduğumuz yerde benileyerek uyanıyoruz. Bu yolda bir yılda ikinci ciddi kaza. Bir araç yol içerisinde park edilmiş arabayı 7 metre sürüklüyor ardından havada takla atıyorsa 100 km’nin üzerinde seyrediyordur. Evimizin önünde korkunç anlar yaşadık. Bu sokakta kalan, benim sadece bildiğim 11 çocuk var. Kaldırımları kullanarak her gün yürüyüş yapan yayalar var. Yola kontrolsüz fırlayan kedi, köpeğimiz var. Bu yol defalarca can dostlarımıza mezar oldu. Bu yola bir çözüm dedik, kasis mahalle arasına olmaz denildi. Otoriteler bu yola biri ölmeden çözüm bulmak zorundadır.”