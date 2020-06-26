1 Temmuz'da 9 uçak seferi

Raif DOĞRU

KKTC Hükümeti, haftalardır devam eden tartışmaların sonunda Türkiye ve diğer bazı ülkelerden Ercan’a uçuşların 1 Temmuz’dan itibaren başlamasını karara bağladı. Sadece Türkiye’yi A kategorisinden B’ye geçiren hükümet, çifte PCR şartı koydu. Bu durumda Türkiye’den gelecek yolcular bir PCR testini kendi bölgelerinde yaptıracaklar ve adaya gelirken test belgesi 72 saati geçmemiş olacak. Yolcular, Ercan’a veya deniz limanlarına vardıkları zaman ikinci PCR testi yaptıracak.

Alınan kararın yolculara ve turist getiren acentelere oldukça pahalı ve zahmetli olacağını belirten turizmciler “Hiç olmazsa bir adımın atılması da önemlidir. Şimdilik bu kararlara uymak zorundayız” dedi.

Öte yandan uçak biletlerinin pahalı olması ve çifte test şartı turistlerin yolculuk maliyetini artıracak.



Çifte PCR testi şartı

Bakanlar Kurulu günlerdir beklenen 1 Temmuz ile ilgili kararını dün açıkladı.

Toplantıda alınan karar, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yazılı açıklandı. Açıklanan kararda şunlar belirtildi: “Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz'la ilgili açılım kararında tadilata gitti ve Türkiye'yi A kategorisinden B kategorisine dahil etti. Karara göre, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'den gelecek yolcular çifte PCR testiyle ülkeye girebilecek.

Bakanlar Kurulu'nun Coronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Haziran'da aldığı karar tadil edildi ve kararın 3'üncü maddesi altında düzenlenen A kategorisinde yer alan Türkiye’nin bu kategoriden çıkarılarak B kategorisine dahil edilmesine karar verildi.

Bu kararla, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcular, biri KKTC’ye gelmeden önce 72 saat içinde, diğeri de KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde çift PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Bakanlar Kurulu ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine de karar verdi.”

Bilet fiyatları da yüksek

Öte yandan çift test maliyetini karşılamak zorunda olan yolcular uçak biletlerini de pahalıya alacak. Bu da turistlerin yolculuk masrafını artıracak.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Türk Hava Yolları 1 Temmuz Çarşamba günü İstanbul ile Ercan arasında 3 sefer gerçekleştirecek. İlk sefer sabah 01.50’de, ikincisi 06.35’te yapılacak. Tek yön bilet fiyatları 700 TL’den başlıyor.

THY’nin 1 Temmuz’da Ankara-Ercan seferi saat 08.15’te gerçekleşecek. Tek yön bilet fiyatı Bin 47 TL. Adana-Ercan seferi ise 05.35’te ve bilet fiyatı 706 TL.

Pegasus Hava Yolları da 1 Temmuz günü İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ile Ercan arasında 2 ayrı sefer gerçekleştirecek. İlk sefer sabah 06.25’te ve bilet fiyatı 815 lira. İkinci sefer 16.35’te, bilet fiyatı 895 lira.

Pegasus’un 1 Temmuz Çarşamba günü Adana-Ercan uçuşu 14.55’te gerçekleşecek. En ucuz bilet fiyatı 731 TL.

Antalya-Ercan uçuşu ise saat 20.55’te gerçekleşecek. Bilet fiyatı Bin 78 TL’den başlıyor.



Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 10:20