Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da aracı içerisinde Hintkeneviri yetiştiren Ramazan Kılbaş, ihbar sonucu yakalandı. Narkotik Şube, Kılbaş’ın aracında saksıda yetiştirilmiş halde bir kök “hintkeneviri” bitkisi ele geçirerek, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 24 Haziran 2020 tarihinde, zanlının, hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığını öğrendiklerini ve aracıyla birlikte Gazimağusa’da tespit edildiğini söyledi. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda saksıda ekili vaziyette bir kök “Hintkeneviri” bitkisi ele geçirdiklerini anlatan Üreten, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.
Aracın bagajında uyuşturucu yetiştirdi!
Aracın bagajında hintkeneviri yetiştiren Ramazan Kılbaş’ı ihbar ele verdi
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Gannavurucileri rahat birakin zararli birsey degil. Dunyanin her yerinde serbestlesmeye basladi artik bizde de serbestlesmesi lazim. Kimseye zarari olmayan , fiziksel bagimlilik yapmayani bir bitki. Alkol sigaradan bin kat daha iyidir. Yasaklayacaksaniz alkol sigarayi yaskalatyin, topluma en buyuk zarari onlar veriyor.