Aracın bagajında uyuşturucu yetiştirdi!

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aracı içerisinde Hintkeneviri yetiştiren Ramazan Kılbaş, ihbar sonucu yakalandı. Narkotik Şube, Kılbaş’ın aracında saksıda yetiştirilmiş halde bir kök “hintkeneviri” bitkisi ele geçirerek, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 24 Haziran 2020 tarihinde, zanlının, hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığını öğrendiklerini ve aracıyla birlikte Gazimağusa’da tespit edildiğini söyledi. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda saksıda ekili vaziyette bir kök “Hintkeneviri” bitkisi ele geçirdiklerini anlatan Üreten, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 10:27