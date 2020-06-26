‘Sahte ehliyet yapılır’ ilanı

Sosyal paylaşım sitesi facebookta ‘sahte ehliyet’ ismiyle açılan bir hesaptan verilen ilan sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

İlanda belirli bir ücret karşılığında sahte ehliyet yapılacağı belirtilirken, hem TC hem KKTC ehliyeti fotoğrafları paylaşıldı.

İlanı veren erkek şahıs, bir de isteyenlerin kendisine ulaşması için iletişim numarasını verdi.

Sosyal medya kullanıcıları ilana kısa sürede birçok yorum yaptı. Bazı yorumlarda, ‘sakın inanmayın, paramı aldılar ama ehliyet yapmadılar” denilirken, bazılarında da “Bunlar dolandırıcı” ifadeleri yer aldı.

Bazıları ise ilana yaptığı yorumda kendi reklamını yapıp, “Ben daha iyi sahtesini yaparım. Pasaport, kimlik, vize, her türlü belge yapılır” yazdı.

İşte o ilan

Sahte ehliyet adıyla paylaşım yapan erkek bir şahıs, verdiği ilanda şunları belirtti: “Arkadaşlar bilindiği gibi ehliyetini çok kaptıran insanlar var. Kimi şoför bu durumdan dolayı sorun çekiyor. Yasal olmasa da ehliyetsiz çalışan abilerim, kardeşlerim var. Ama bu duruma artık son… Geçici bir süre de olsa belirli bir miktar karşılığında tıpkısının aynısını yapıyoruz… Sahte ehliyet de olsa gerçeğinden bir farkı yok.. Gerekli bilgi için bana ulaşın.. Whatsapp iletişim 0541 467 1850….”

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 10:31