Cinayeti uzun süre planladı

Gönyeli’de önceki gece öldürülen 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in katil zanlısı Türkmenistanlı Azat Nurmamedov dün sabaha karşı Lefkoşa’da saklandığı evde yakalandı.

Azat Nurmamedov’un cinayetin ardından intihara kalkıştığı öğrenilirken, Akdeniz’i kıskançlık yüzünden öldürdüğü öne sürüldü. Zanlının bir süredir cinayet planı yaptığı da iddia edildi.

İddialara göre; zanlı Azat Nurmamedov’un eşi bir yıla yakındır Veysi Akdeniz’in bakıcılığını yapıyordu.

Kadın, eşini 2 yıl önce kaybeden Akdeniz’e gece geç saatlere kadar bakıcılık yapıp, sonra evine gidiyordu.

İddialara göre; bakıcı kadın, eşinin kıskançlıkları nedeniyle cinayetten bir süre önce işten ayrıldı.

Ancak uzun süredir Akdeniz’i öldürmeyi kafasına koyan Azat Nurmamedov, olay günü bir şişe içki içtikten sonra planını hayata geçirdi.

Nurmamedov, akşam saat 22.00 sıralarında Akdeniz’in evine gidip, balkon penceresinden içeriye girdikten sonra cinayeti işledi.

Zanlı önce Veysi Akdeniz’in karnına bıçak sapladı, daha sonra başını yere vurdu ve çeşitli yerlerinden bıçaklamaya devam etti.

İntihara kalkıştı

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, Lefkoşa’da bir arkadaşının evine saklandı. Zanlı, evde saklandığı esnada jiletle her iki kolunu keserek intihara kalkıştı.

Olayı duyan ve saklandığı yeri bilen yakınları cinayet zanlısı Azat Nurmamedov polise ihbar etti.

Polis ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Karakola götürülen zanlının cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

İşsiz ve sürekli alkol aldığı öğrenilen zanlı, bugün planlayarak adam öldürme suçundan mahkemeye çıkarılacak.

Otopsi yapıldı

Bu arada cinayete kurban giden Veysi Akdeniz’e dün otopsi yapıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside Akdeniz’in delici / kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.