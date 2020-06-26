9 grama 6 ay hapislik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde, Narkotik Şube’nin operasyonu sonucunda 9 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Hüseyin Haksever, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 6 ay hapse mahkum edildi.

Davanın kararını okuyan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti başkanı Fatma Şenol, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi olduğuna vurgu yaptı, sanığın tasarrufunda bulundurduğu miktarın cüzi sayılamayacağını ve benzer sabıkaları olduğunu belirtti. Şenol, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı ve 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.