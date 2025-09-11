Bunu da başardılar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, Avrupa Birliği'nin SAFE programı kapsamında Güney Kıbrıs'a bir milyar Euro’nun üzerinde savunma fonu onaylamasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında konuşan Hristodulidis, finansmanı "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücünü güçlendirmeye yönelik büyük bir çaba" olarak nitelendirdi.

Hristodulidis ayrıca, Kıbrıs'ın savunma sanayisi ile SAFE girişimi arasındaki bağa dikkat çekerek, Avrupa Yatırım Bankası'nın savunma sektörünü kredi programlarına dahil etme yönündeki yeni yaklaşımına değindi.

AB fonlarının yanı sıra, Güney Kıbrıs'ın Amerikan savunma programlarına katılımı konusunda ABD ile istişareler devam ediyor.

Hristodulidis; Güney Kıbrıs'ın ABD'den, Savunma Malzemeleri programı kapsamında, ücretsiz veya düşük maliyetli askeri teçhizat talep ettiğini de doğruladı.

