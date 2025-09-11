Uzman raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Cinayet işlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a gönderilen 18 yaşındaki tetikçi A. Y. ile ona yardımcı olmak için ülkeye gelen M. A. K., suçla bağlantılı tutuklanan M. T. ile K. K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 5 gün ek süre alındı.

M.T’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silaha bire bir benzer fotoğrafın uzmanlar tarafından inceleneceği, balistik ve parmak izi inceleme sonuçlarının beklendiği açıklandı.

Polis memuru, zanlılar A. Y. ile M. A. K.’nın 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefko-şa’da faaliyet gösteren bir dükkanda müşteri olarak bulundukları esnada yakalandıklarını anımsattı.

Polis, yapılan aramada, A. Y.’nin üzerinde markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında bir ta-banca ve içinde 5 adet mermi bulunan şarjör tespit edildiğini belirtti. Zanlıların suçüstü hali gereği tu-tuklandığını kaydeden polis, ifadelerinde ilk kez ülkeye turist vizesi ile geldiklerini ve bir iş insanını he-def aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, A. Y.’nin tetikçi, M. A. K.’nın ise gözcü olarak hareket ettiği-ni belirtti.

Polis, A. Y. ile M. A. K.’nın silahı kendilerine atılan video ve konum üzerine Sütlüce köyündeki mezarlık-tan aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada, tabancanın 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyündeki mezarlığa M. T. ve K. K. tarafından bırakıldığını tespit ettiklerini, iki zanlının da aynı gün yakalandığını belirtti.

Zanlıların mezarlığa gitmediklerini iddia etillerini kaydeden polis, oraya gittiklerine dair ellerinde kame-ra görüntüsü olduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 7 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti.

Polis, incelenen çevre güvenlik kameraları sonucu bir iş insanını vurmaya gelen zanlı A. Y. ile M. A. K.’nın söz konusu iş insanının iş yerini yakınındaki restorana 27 Ağustos tarihinde 2 kez gittiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 28 Ağustos’ta yine aynı restorana gidip uzun süre kaldıklarını belirtti. Polis, ayıca zanlı M. T.’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silaha bire bir benzer fotoğraf tespit edil-diğini, tüm zanlıların cep telefonlarında detaylı inceleme yapılması için Data İnceleme Şubesine gönde-rildiğini açıkladı. Polis, M. T.’nin telefonunda bulunan fotoğrafın uzmanlar tarafından inceleneceğini ve rapor beklendiğini kaydetti. Polis, ele geçirilen silahla ilgili balistik ve parmak izi inceleme sonuçlarının da henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.