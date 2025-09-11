Verigo 150 TL

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Çarşamba günleri kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Verigo üzüm kilosu 150 liradan satılırken, diğer meyvelerin fiyatı da vatandaşı zorladı. Çilek, 770, kivi 200, sultani üzüm 180, şeftali ve nektarin 150 liradan satışa sunulurken, domates 100, patates 35, soğan ve patlıcan 30 liradan alıcı bekledi. Vatandaşlar, ürün fiyatlarının tarladan pazara gelene kadar artış gösterdiğini, serbest piyasa denetimsizliğinin fiyatları yükselttiğini belirterek hükümetten etkin bir müdahale beklediklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Mustafa Şamlıyaka

“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. 5 tane domates aldım, 150 lira. Tarladan 30 liraya çıkan bir ürün, pazarda satışa sunulana kadar 150 lira oluyor. Fiyatından dolayı isteyip de alamadığımız çok ürün var. Hükümetin bu işe bir el atması lazım. KKTC’nin bu denli pahalı bir ülke olmasının tek nedeni piyasadaki denetimsizliktir.”

Şükriye Elmacı

“Pazar yerinde fiyatlar inanılmaz yüksektir. İsteyip de alamadığımız çok ürün vardır. O kadar çok kendimizi kısıtlayarak alışveriş yapıyoruz ki, her istediğimizi alamıyoruz. Pazarcılar hepsini düz hesap yaptılar; meyveden sebzeye çoğu ürün 150 lira.”

Saffet Erdensoy

“Seçim amaçlı pazar yerlerini gezmek yerine, gezerken fiyatlara baksınlar ve verdikleri 40 bin lirayı insanlar ne şekilde yetiştirmeye çalışıyor, görsünler. Meyve alamıyoruz, sadece yemeklik sebzeler alabiliyoruz. KKTC’nin pahalı bir ülke olmasının nedeni denetimsizliktir. Yenmeyecek domates ve salatalık 100 lira, limon 200 lira. Piyasada etkin bir denetim bekliyoruz.”

Altan İmamzade

“Pazar yerinde fiyatlar çok pahalı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle fiyatlar yok. Bir Çarşamba geldiğimizde 20 lira, ertesi Çarşamba geldiğimizde 100 lira. Türkiye’den meyve ve sebze getirilmesine izin verilmelidir. Güneyde fiyatlar bizdekinin yarısı kadardır. Bu ülkenin bu hale gelmesine neden olan, iş yapmasını bilmeyen yöneticilerdir.”

Ümit Doğan

“Pazar yerine alışverişe geldik ve ekonomimizi düşünerek uygun olan ürünleri almaya çalışıyoruz. Pahalı ürünler de var. Örneğin taze fasulye pahalı ve birçok insan bu rakamlara alışveriş yapamıyor. Beklentimiz, ekonomik yönde yetkililerin çalışmalar yapmalarıdır.”

Ali Altuntaş

“Pazar yerine alışverişe geldik; ancak ürünlerin fiyatları biraz pahalıdır. İsteyip de fiyatı nedeniyle az almak zorunda kaldığımız ürünler vardır. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni serbest piyasa mantığıdır. Kimse kimseyi denetlemiyor; hatta tarlada üreten insanlar, ürettiklerini istediği gibi istediği markete veriyor. Piyasanın denetlenmesi ile bu sorunların sona ereceğini düşünüyorum.”

Orhan Çiftçi

“Pazar yerinden alışverişe geldik; ancak fiyatlar biraz pahalı. Bu sene fiyatı hiç düşmediği ve en ucuz 850 lira olan kirazı hiç alamadık. Bu sene kiraz ve kayısı yiyemedik. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni, ürünlerin dışarıdan geliyor olması ve TL’nin değer kaybetmesidir. Yetkililerden beklentimiz, piyasada sıkı bir denetim yapmalarıdır.”

Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 770 TL

Kivi: 200 TL

Sultani Üzüm: 180 TL

Şeftali ve Nektarin: 150 TL

Hünnap: 150 TL

Erik: 150 TL

Yerli Elma: 150 TL

Yeşil Zeytin: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Sarı Fasulye: 150 TL

Bamya: 150 TL

Limon: 110 TL

Domates: 100 TL

Börülce: 90 TL

Salatalık: 80 TL

Çiçek Lahanası: 80 TL

Kabak: 60 TL

Patates: 35 TL

Patlıcan: 30 TL

Soğan: 30 TL