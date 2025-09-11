4 yıldır aranıyordu

hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kalliland Bölgesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, yarım gram hintkeneviri ile yakalanan D.N. N., dün teminat maksatlı olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, mahkeme tarafından 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının 2021 yılında da uyuşturucu suçundan tutuklandığı ancak covid testi pozitif çıkması sebebiyle karantina yurduna yerleştirildiği ve buradan firar ettiği açıklandı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu, 2 Eylül’de Kalliland Bölgesi’nde zanlının kaldığı bir apartman dairesinde, uyuşturucu madde bulundurabileceğine dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın düzenlediklerini söyledi. Yapılan aramada, yatak odasındaki bilgisayar masası çekmecesinde, foil kağıda sarılı yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlının 2021 yılında da uyuşturucu madde tasarrufu nedeniyle tutuklandığını ancak covid testi pozitif çıkması sebebiyle karantina yurduna yerleştirildiğini ve buradan firar ettiğini açıkladı. O tarihten itibaren zanlının arandığı bilgisini paylaşan polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının ilerleyen süreçte davaya katılımını sağlamak amacıyla 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.





Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025, 09:40