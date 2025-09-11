Gündemi yoğun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaklaşan seçim öncesinde hem resmi temaslarını hem de halkla buluşmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tatar, dün Türk Devletleri Teşkilatı'nın danışma organı olan Türk Dünyası Aksakallar Konseyi’nde KKTC’yi temsilen görevlendirilen Oktay Öksüzoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek görevinde başarı diledi. Öksüzoğlu, Konsey’de KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

Vatandaşlarla sohbet etti

Tatar, aynı gün Lefkoşa Samanbahçe’de kapıları önünde oturan vatandaşlarla sohbet ederek halkla doğrudan iletişim kurdu. Önceki gün ise eski siyasetçi ve inşaat mühendisi Olgun Paşalar’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Paşalar ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ve verdiği hizmetlerin unutulmayacağını belirtti.

Etkinliğe katıldı

Tatar, önceki gece de Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 4-41 Hayat, 41 Öykü, 41 Kalem” kitabının tanıtımına katıldı. Samanbahçe’de, İş Kadınları Derneği’nin dış alanında gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, sponsor şirket yöneticileri ve belediye temsilcileri de katıldı.

Törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca 8 Eylül’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret ederek, Komutan Tümgeneral İlker Görgülü tarafından askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzaladı.

