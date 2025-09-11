Onları kim teşvik etti

İskele, Kalecik’te kendilerine ait araziyi ziyaret eden ve bazı suçlamalarla 40 günden beri tutuk-lu bulunan 5 Kıbrıslı Rum’dan 3’ü dün askeri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer 2’sinin ise yarın İskele Kaza Mahkemesi tarafından serbest bırakılması bekleniyor. Askeri Mah-keme’de gerçekleşen dünkü duruşmada avukatların sorgulaması üzerine, Kıbrıslı Rumları şika-yet eden 5 Kıbrıslı Türk müteahhit-emlakçının adından söz edildi.

Kıbrıslı Türk işadamlarının polise şikayette bulunmasını kimlerin teşvik ettiği merak konusu olurken, dünkü duruşmada dikkat çeken soru ve cevaplar arasında güneyde tutuklu bulunan iş adamı Simon Aykut’un adı da geçti. Polise, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanması konusunda Simon Aykut’a karşı bir misilleme olup olmadığı da soruldu. Bu konuda merak edilenler net bir şekilde ortaya çıkmazken, gözler İskele mahkemesinin yarınki duruşmasına çevrildi.

Sınır ihlali davası sürdü

Sanıklar, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), sınır ihlali davası kapsamında dün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Duruşmaya çıkarılan 5 sanıkla ilgili istinaf kararı mahkemeye sunuldu.

Mahkeme; sanıkların İstinaf Mahkemesi’nde belirlenen teminat şartlarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Askeri Mahkeme’nin kararıyla 5 sanıktan 3’ü serbest kaldı. Sanıklardan 2’si ise İskele Kaza Mahkemesi’nde yarın görülecek duruşmanın ardından Yüksek Mahkeme’nin verdiği emir gereği serbest kalacak.

Üç tanık dinlendi

Üç tanığın daha dinlendiği dünkü duruşmada tanık sayısı 18’e, mahkemeye sunulan emare sayı-sı ise 30’a yükseldi.

Davada Başsavcılık adına savcı, sanıklar adına ise avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu.

Duruşmada Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İdari ve Özlük Şube’de görevli bir polis çavuşu, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adlı Şube’de görevli bir polis çavuşu ve Askeri Mahkeme’de görevli bir mukayyit olmak üzere iddia makamının üç tanığı dinlendi.

Mahkemeye sunulan emare sayınının 30’a yükseldiği duruşmada, savcı tanıklara bazı sorular yöneltti. Sanık avukatları da tanıklara sorular yönelterek bazı iddialarda bulundu.

Duruşmada Simon Aykut detayı

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adlı Şube’de görevli polis çavuşuna bazı sorular yönelten sanık avukatları, tahkikatta ciddi eksiklikler olduğunu ve sanıkların lehine olacak hiçbir şahadetin top-lanmadığını savundu, gerçekleri gizlemekle suçladı.

Bir soru üzerine tanık polis çavuşu, Simon Aykut'u güneyde şikayet edenlerin listesinin Polis Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu açıkladı. Polis, listede A.K. isimli bir şahıs da olduğunu belirtti.

Polis, sanıklardan ismi A.K. olan şahsın, Simon Aykut'u şikâyet eden kişi olmadığını söyledi. Avukat ise, müvekkili A.K’nin şikayetçi listesindeki şahıs olduğu sanılarak tutuklandığını, 5 Kıbrıslı Rum'un tutuklu kalması için suç uydurduğunu iddia ederek, "Simon Aykut'u kurtarmak için bu insanları tuttunuz" dedi. Polis bu iddiayı reddetti.

Tanık polis, savunmanın sorusu üzerine tutuklanan 5 sanığı şikayet edenlerin A.N., B.D. C.T. ve A.E. olduğunu açıkladı.

Polis, sürecin ilk şikayetinin sitenin ortaklarından B.D. tarafından yapıldığını, ardından C.T. ve A.N.’nin de şikayette bulunduğunu belirtti. Polis, şikayete ön ayak olan kişinin ise Ticaret Odası eski Başkanı ve CTP eski PM üyesi H.İ. olduğunu aktardı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme; duruşmanın 17 Eylül Çarşamba günü devam et-mesine emir verdi.

Yüksek Mahkeme, sanıkların 13 günlük tutukluluk kararını bozmuştu

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Kıbrıslı Rum 5 sanığın 13 günlük tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş ve sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı, 200’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları" şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Zanlı G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.



Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025, 09:49