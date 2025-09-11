Son durumu gördü

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte, Kurudere Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Kurudere Kavşa-ğı’nda güvenliği artırmak için yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılacağını ifade ederek, “Hedefimiz, halkımızın her bölgede güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamaktır” dedi.

“Yıllardır bu kavşağı kullanan vatandaşlarımız çeşitli kazalar yaşamış veya kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan mağduriyetin farkındayız” diyen Üstel, bu nedenle en kısa sürede kavşağı güvenli hale getirmek için gerekli talimatları verdiklerini, bugün de neler yapılabileceğini yerinde görmek ama-cıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Düzenleme yapılacak

Bakan Arıklı da kavşağın Kurudere ile Turunçlu’yu birbirine bağladığını hatırlatarak, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda ve kırsal kesimde artan trafik nedeniyle bölgede risklerin çoğaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burası bir dört yol kavşağı. Trafik ve yol güvenliği açısından bu noktada düzenleme yapılması şart. Vatandaşlarımızın haklı taleplerini dinledik, uzmanlarımızın görüşlerini aldık. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmayı başlatacak ve en kısa sürede kavşakta düzenleme yapılacak."

Kurudere Kavşağı’ndaki incelemelere Karayolları Dairesi Müdürü Kâzım Kafaoğlu, Trafik Dairesi Müdü-rü Ahmet Aydın ve Kurudere Muhtarı Bülent Şengül de katıldı.

